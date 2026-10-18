گاف انتخاباتی نتانیاهو خبرساز شد

به گزارش تابناک؛ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل در تازه ترین مطلب خود در صفحه مجازی ایکس با اشاره به انتخابات در این رژیم عنوان کرد: این روزها در سراسر سرزمین سفر می‌کنم، با شما دیدار می‌کنم و به سخنانتان گوش می‌سپارم.



اما مشخص شد که عکس استفاده شده در این خبر مربوط به ۴ سال پیش است و این موضوع بازتابهای زیادی در فلسطین اشغالی داشت.