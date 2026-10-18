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گاف انتخاباتی نتانیاهو خبرساز شد

ادعای تازه نتانیاهو درباره دیدار با مردم در آستانه انتخابات، با انتشار عکسی چهار ساله همراه شد؛ موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در فلسطین اشغالی داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۱۴
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نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل در تازه ترین مطلب خود در صفحه مجازی ایکس با اشاره به انتخابات در این رژیم عنوان کرد: این روزها در سراسر سرزمین سفر می‌کنم، با شما دیدار می‌کنم و به سخنانتان گوش می‌سپارم.
 
اما مشخص شد که عکس استفاده شده در این خبر مربوط به ۴ سال پیش است و این موضوع بازتابهای زیادی در فلسطین اشغالی داشت.

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نتانیاهو گاف انتخاباتی فلسطین اشغالی
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