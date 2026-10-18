پاسخ سریع نتانیاهو به ترامپ

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دقایقی پس از پیام ترامپ در تروث سوشال، از رئیس‌جمهور آمریکا تشکر کرد.

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ با اعلام حمایتی بی‌قیدوشرط، بنیامین نتانیاهو را شریکی کلیدی برای رویارویی با جمهوری اسلامی خواند و کارزار انتخاباتی او را تقویت کرد. در پاسخ، نتانیاهو این حمایت را ستود و بر تکمیل مأموریت مشترک تأکید نمود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در شبکه ایکس نوشت: «از حمایت گسترده و همکاری‌تان سپاسگزارم.»

او تاکید کرد: «با هم ماموریت را به پایان خواهیم رساند.»