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پاسخ سریع نتانیاهو به ترامپ

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دقایقی پس از پیام ترامپ در تروث سوشال، از رئیس‌جمهور آمریکا تشکر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۲۶
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ترامپ و نتانیاهو

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ با اعلام حمایتی بی‌قیدوشرط، بنیامین نتانیاهو را شریکی کلیدی برای رویارویی با جمهوری اسلامی خواند و کارزار انتخاباتی او را تقویت کرد. در پاسخ، نتانیاهو این حمایت را ستود و بر تکمیل مأموریت مشترک تأکید نمود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در شبکه ایکس نوشت: «از حمایت گسترده و همکاری‌تان سپاسگزارم.»

او تاکید کرد: «با هم ماموریت را به پایان خواهیم رساند.»

 

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آمریکا ترامپ نتانیاهو اسرائیل نخست وزیر اسرائیل انتخابات
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