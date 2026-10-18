پاسخ سریع نتانیاهو به ترامپ
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی دقایقی پس از پیام ترامپ در تروث سوشال، از رئیسجمهور آمریکا تشکر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۲۶| |
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ با اعلام حمایتی بیقیدوشرط، بنیامین نتانیاهو را شریکی کلیدی برای رویارویی با جمهوری اسلامی خواند و کارزار انتخاباتی او را تقویت کرد. در پاسخ، نتانیاهو این حمایت را ستود و بر تکمیل مأموریت مشترک تأکید نمود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در شبکه ایکس نوشت: «از حمایت گسترده و همکاریتان سپاسگزارم.»
او تاکید کرد: «با هم ماموریت را به پایان خواهیم رساند.»
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