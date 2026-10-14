En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نتانیاهو: حمله به ایران اکنون مناسب نیست

در حالی که نظرسنجی‌ها از کاهش اقبال بنیامین نتانیاهو در انتخابات پنجم آبان حکایت دارد، نخست‌وزیر این رژیم گفت که الان زمان مناسبی برای حمله به ایران نیست.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۶۱
| |
1262 بازدید
نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ نتانیاهو در مصاحبه با رادیو ارتش، گزارش «کانال ۱۲» رژیم صهیونیستی درباره درخواست او از دونالد ترامپ برای حمله به ایران را رد کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در این مصاحبه گفت که حمله آمریکا یا اسرائیل به ایران در مقطع کنونی، «مناسب» نیست.

کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داده بود که نتانیاهو از ترامپ خواسته بود پیش از انتخابات اسرائیل و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، حملات علیه ایران را از سر بگیرد.

این اظهارنظر در حالی بیان شده که نظرسنجی جدید شبکه «آی ۲۴» در فلسطین اشغالی از کاهش کرسی‌های ائتلاف نتانیاهو حکایت دارد.

طبق این نظرسنجی که دو هفته پیش از انتخابات انجام شده است، کرسی‌های ائتلاف نتانیاهو به ۵۷ کرسی رسیده در حالی که طی نظرسنجی قبلی، کرسی‌های نخست‌وزیر ۶۰ کرسی بود.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه امروز با رادیو ارتش اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات، ایتامار بن‌گویر به وزارت جنگ منصوب نخواهد شد.

او گفتکه اگرچه بن‌گویر خواهان این منصب است، اما تصمیم‌گیرنده او نیست و پست وزارت جنگ در اختیار حزب لیکود باقی خواهد ماند.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو حمله به ایران انتخابات اسرائیل
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
هتل آزادی
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لیبرمن: نتانیاهو به‌دنبال جنگ قبل از انتخابات است
ترامپ پیگیر حمله پیش از انتخابات به ایران است
نتانیاهو: ایران به دنبال شکست من در انتخابات است
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۰ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۳ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۶۷ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۵۲ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
آقای رئیس اماکن، "پیاده‌" هم زیاده؟!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۰ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005rsf
tabnak.ir/005rsf