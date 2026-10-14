نتانیاهو: حمله به ایران اکنون مناسب نیست

در حالی که نظرسنجی‌ها از کاهش اقبال بنیامین نتانیاهو در انتخابات پنجم آبان حکایت دارد، نخست‌وزیر این رژیم گفت که الان زمان مناسبی برای حمله به ایران نیست.

به گزارش تابناک؛ نتانیاهو در مصاحبه با رادیو ارتش، گزارش «کانال ۱۲» رژیم صهیونیستی درباره درخواست او از دونالد ترامپ برای حمله به ایران را رد کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در این مصاحبه گفت که حمله آمریکا یا اسرائیل به ایران در مقطع کنونی، «مناسب» نیست.

کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داده بود که نتانیاهو از ترامپ خواسته بود پیش از انتخابات اسرائیل و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، حملات علیه ایران را از سر بگیرد.

این اظهارنظر در حالی بیان شده که نظرسنجی جدید شبکه «آی ۲۴» در فلسطین اشغالی از کاهش کرسی‌های ائتلاف نتانیاهو حکایت دارد.

طبق این نظرسنجی که دو هفته پیش از انتخابات انجام شده است، کرسی‌های ائتلاف نتانیاهو به ۵۷ کرسی رسیده در حالی که طی نظرسنجی قبلی، کرسی‌های نخست‌وزیر ۶۰ کرسی بود.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه امروز با رادیو ارتش اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات، ایتامار بن‌گویر به وزارت جنگ منصوب نخواهد شد.

او گفتکه اگرچه بن‌گویر خواهان این منصب است، اما تصمیم‌گیرنده او نیست و پست وزارت جنگ در اختیار حزب لیکود باقی خواهد ماند.

منبع: فارس