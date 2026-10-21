نتانیاهو خواستار اقدام سریع علیه ایران شد

نتانیاهو خواستار اقدام سریع علیه ایران شده است، اما مقام‌های ارشد دفاعی اسرائیل ترجیح می‌دهند در حال حاضر از این اقدام خودداری کنند.

به گزارش تابناک؛ شبکه آی۲۴ نیوز مدعی شد که نتانیاهو خواستار اقدام سریع علیه ایران شده است و مقامات دفاعی اسرائیل نیز اعلام کرده‌اند که در صورت صدور دستور، نیروهای نظامی برای مواجهه با هرگونه تحول آماده هستند.

در حالی که رسانه های اسرائیل به شدت درباره نشست هگست و نتانیاهو سکوت کرده اند، این شبکه از کانال های تلویزیون اسرائیل مدعی شد نخست‌وزیر اسرائیل بر ضرورت اقدام سریع علیه ایران تأکید دارد؛ با این حال، مقام‌های ارشد دفاعی این رژیم ترجیح می‌دهند در شرایط کنونی از انجام چنین اقدامی خودداری کنند.

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بر اساس این گزارش، مقام‌های دفاعی اسرائیل اعلام کرده‌اند که در صورت صدور دستور، برای اقدام آماده هستند.



یک منبع نظامی نیز گفته است که نیروهای اسرائیلی برای مواجهه با هرگونه تحول احتمالی آمادگی دارند.

منبع: عصر ایران