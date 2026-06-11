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گزارش نیویورک‌تایمز از جنایت جدید آمریکا در ایران

تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و ویدیو‌ها نشان می‌دهد که آمریکا حمله‌هایی را به یک تأسیسات آبی در ایران انجام داده است.  
کد خبر: ۱۳۷۸۴۳۰
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3033 بازدید
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گزارش نیویورک‌تایمز از جنایت جدید آمریکا در ایران

به گزارش تابناک؛ روزنامه نیویورک تایمز نوشت: تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوها نشان می‌دهد که آمریکا حمله‌هایی را به یک تأسیسات آبی در ایران انجام داده است. 

مشخص نیست که آیا آمریکا عمداً این تأسیسات را هدف قرار داده و از ماهیت آن آگاه بوده یا خیر؛ چرا که هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
هوشمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
5
14
پاسخ
آقاجان فرصت خوبی هست بزنید امارات رو با خاک یکسان کنید و یا تصرفش کنید. فعلا که قانون جنگل حکمفرماست، فرصت رو از دست ندهید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
بحرین را یک روزه میتوانیم پس بگیریم
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