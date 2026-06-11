گزارش نیویورکتایمز از جنایت جدید آمریکا در ایران
تحلیل تصاویر ماهوارهای و ویدیوها نشان میدهد که آمریکا حملههایی را به یک تأسیسات آبی در ایران انجام داده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۳۰| |
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به گزارش تابناک؛ روزنامه نیویورک تایمز نوشت: تحلیل تصاویر ماهوارهای و ویدیوها نشان میدهد که آمریکا حملههایی را به یک تأسیسات آبی در ایران انجام داده است.
مشخص نیست که آیا آمریکا عمداً این تأسیسات را هدف قرار داده و از ماهیت آن آگاه بوده یا خیر؛ چرا که هدف قرار دادن عمدی زیرساختهای غیرنظامی ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد.
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