تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و ویدیو‌ها نشان می‌دهد که آمریکا حمله‌هایی را به یک تأسیسات آبی در ایران انجام داده است.

به گزارش تابناک؛ روزنامه نیویورک تایمز نوشت: تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوها نشان می‌دهد که آمریکا حمله‌هایی را به یک تأسیسات آبی در ایران انجام داده است.

مشخص نیست که آیا آمریکا عمداً این تأسیسات را هدف قرار داده و از ماهیت آن آگاه بوده یا خیر؛ چرا که هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد.