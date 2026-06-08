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همکاری آمریکا واسرائیل برای حمله به ایران

از شب گذشته تا کنون رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) سه بار گفت‌وگو کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۲۱
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همکاری آمریکا واسرائیل برای حمله به ایران

 رسانه‌های اسرائیلی از هماهنگی نزدیک نظامی میان تل‌آویو و واشنگتن در جریان تجاوز اخیر به خاک ایران خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد رئیس ستاد کل ارتش این رژیم از شب گذشته تاکنون سه بار با فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) گفت‌وگو کرده است.

همزمان، منابع صهیونیستی گزارش دادند که حملات این رژیم به ایران در هماهنگی کامل با آمریکا صورت می‌گیرد. این در حالی است که پیش‌تر کاخ سفید مدعی عدم دخالت در حمله اسرائیل به ایران شده بود.

روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم نیز به نقل از یک مقام صهیونیستی فاش کرد: تل‌آویو حمله به ایران را با واشنگتن هماهنگ کرده بود.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل مدعی شد که حملات به ایران ممکن است چند روز ادامه داشته باشد.

مقام‌های نظامی اسرائیل همچنین تأکید کرده‌اند ادامه عملیات به تصمیمات سیاسی و نحوه واکنش تهران بستگی خواهد داشت.

همزمان با افزایش تنش‌ها، ارتش اسرائیل از احتمال گشوده شدن جبهه‌های دیگر علیه این رژیم از سوی لبنان و یمن ابراز نگرانی کرده و روند فراخوان نیروهای ذخیره، تقویت مرزها و افزایش آمادگی جبهه داخلی را آغاز کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که رسانه‌های اسرائیلی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مرکز اسرائیل و منطقه تل‌آویو پس از شلیک موشک از ایران خبر دادند و انفجارهایی در مناطق شمالی و مرکزی فلسطین اشغالی رخ داده است. کانال ۱۳ اسرائیل نیز اعلام کرد بقایای موشک‌های رهگیر به چند نقطه از مناطق مرکزی سرزمین‌های اشغالی اصابت کرده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
15
پاسخ
دقیقا همکاری دارند قمارباز احمق فریبکار داره فیلم بازی میکنه
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
16
پاسخ
باید جنگنده هاشون که در پایگاهاشون هست هنوز بلند نشدن بزنیم تا نتواند بلند بشن از زمان آتش بس زیاد نتونستن موشک و تاد بسازند ابتدا باید جنگنده ها وسوخت رسان ها زده بشن تا خطر هوائی به میزان زیادی دفع بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
فرودگاه بن گوریون باید شخم زده بشه
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