گزافه گویی نتانیاهو علیه ایران با همراهی ترامپ

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سه شنبه شب در ادامه لفاظی ها عیله ایران که نشان می دهد به دنبال جذب رأی شرکت کنندگان در انتخابات پارلمانی سرزمین های اشغالی است، مدعی شد: ترامپ و من با هم اقدام می‌کنیم.

به گزارش تابناک، نتانیاهو در گفت وگوی اختصاصی با شبکه «آی ۲۴ نیوز» اسرائیل مدعی شد که ایران برای تأثیرگذاری بر انتخابات این رژیم اقداماتی انجام داده و تنها راه جلوگیری از دورهای بعدی رویارویی با ایران، مقابله با حکومت در این کشور است.

وی همچنین ادعا کرد که بیشتر کشورهای منطقه به سمت اسرائیل گرایش پیدا کرده‌اند.

نتانیاهو که یک هفته پیش از انتخابات در سرزمین های اشغالی سخن می گفت، درباره حمایت علنی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ادعاهایی را مطرح کرد و در بدو حضور در استودیو شبکه آی ۲۴ نیوز از ساکنان سرزمین های اشغالی خواست در روز انتخابات پای صندوق‌های رأی بروند.

وی گفت که نگران است و اگر چنین نگرانی‌ای نداشت، برای دعوت ساکنان به مشارکت در انتخابات میان استودیوهای مختلف رفت‌وآمد نمی‌کرد.

نتانیاهو مدعی شد که طرف‌های متخاصم در سراسر جهان برای شکست وی در انتخابات تلاش می‌کنند و نشانه‌هایی وجود دارد که ایران اقداماتی را با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات آغاز کرده است.

وی که تاکنون سیاست هایش به همراه رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران به شکست منجر شده است، مدعی شد: دستور مقابله کامل با ایران را به موساد و ارتش اسرائیل داده است.

نتانیاهو همچنین مدعی شد که ترامپ آمادگی خود را برای مشارکت در تکمیل مأموریتی که به ادعای وی نابودی برنامه هسته‌ای این کشور آغاز شده، اعلام کرده است.

وی به نقل از ترامپ گفت: فقط با تو می‌توانم این کار را انجام دهم. ترامپ و من با هم اقدام می‌کنیم و پرونده ایران را به پایان می‌رسانیم.

نتانیاهو در بخش دیگری از این گفت‌وگو مدعی شد که بیشتر کشورهای منطقه به سمت اسرائیل گرایش پیدا کرده‌اند و می‌خواهند به این رژیم بپیوندند، چرا که قدرت آن را می‌بینند.

وی بدون اشاره به شکست متعدد رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه در خصوص ایران ادعا کرد که اسرائیل به دلیل سیاست‌هایی که رهبری کرده‌، اکنون قدرتمندترین قدرت منطقه خاورمیانه است.

نتانیاهو درباره گفت‌وگوی خود با احمد الشرع رئیس‌جمهور سوریه نیز گفت که از او خواسته نیروهایش را عقب بکشد و افزود که اسرائیل مجتمع ریاست‌جمهوری سوریه را بمباران کرده است.

وی با بهانه جویی برای این تجاوز به خاک سوریه، مدعی شد که با انجام این عملیات، از کشتار دروزی ها در سوریه جلوگیری شده است.