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طرح جدید رقیب نتانیاهو برای مقابله با ایران

رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، با اشاره به تهدیدات ایران، خواستار رویکرد تهاجمی شد و گفت: در صورت دریافت اطلاعات قطعی مبنی بر برنامه‌ریزی ایران برای حمله، اسرائیل باید با یک ضربه پیش‌دستانه واکنش نشان دهد.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۶۳
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رقیب نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ گادی آیزنکوت ادعا کرد که اگر اطلاعات قطعی در اختیار داشته باشیم که ایران قصد حمله به اسرائیل را دارد، باید با یک حمله پیش‌دستانه به آن ضربه بزنیم.
 
گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و رقیب نتانیاهو مدعی شد: اگر اطلاعات قطعی در اختیار داشته باشیم که ایران قصد حمله به اسرائیل را دارد، باید با یک حمله پیش‌دستانه به آن ضربه بزنیم.
 
وی افزود: من به رئیس ستاد کل ارتش و توانایی او برای تحلیل رویدادها از منظر راهبردی اعتماد دارم.»
منبع: انتخاب

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