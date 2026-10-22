هشدار یائیر لاپید به نتانیاهو درباره ایران
نخست وزیر پیشین اسرائیل گفت: «بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، هیچ دلیلی برای حمله به ایران یا هر جای دیگری وجود ندارد.»
کد خبر: ۱۳۹۹۹۰۱| |
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یائیر لاپید نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی تأکید کرد: «هیچ دلیلی برای حمله به ایران یا هر جای دیگری وجود ندارد.»
به گزارش تابناک، نخست وزیر پیشین اسرائیل گفت: «بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، هیچ دلیلی برای حمله به ایران یا هر جای دیگری وجود ندارد.»
وی افزود: «نتانیاهو تلاش میکند اوضاع را ملتهب کند، در حالی که این کار هم کمکی به او در انتخابات نخواهد کرد.»
منبع: انتخاب
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