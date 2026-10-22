هشدار یائیر لاپید به نتانیاهو درباره ایران

نخست وزیر پیشین اسرائیل گفت: «بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، هیچ دلیلی برای حمله به ایران یا هر جای دیگری وجود ندارد.»

یائیر لاپید نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی‌ تأکید کرد: «هیچ دلیلی برای حمله به ایران یا هر جای دیگری وجود ندارد.»

به گزارش تابناک، نخست وزیر پیشین اسرائیل گفت: «بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، هیچ دلیلی برای حمله به ایران یا هر جای دیگری وجود ندارد.»

وی افزود: «نتانیاهو تلاش می‌کند اوضاع را ملتهب کند، در حالی که این کار هم کمکی به او در انتخابات نخواهد کرد.»

منبع: انتخاب