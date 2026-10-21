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ترامپ: ایرانی‌ها می‌خواهند جنگ را طولانی کنند

رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعای پایان سریع جنگ با ایران، گفت که بعد از آن قیمت نفت سقوط خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۸۹
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ترامپ

به گزارش تابناک؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا بامداد چهارشنبه ادعاها درباره پایان سریع جنگ با ایران را تکرار کرد.

ترامپ طی سخنرانی در جمع هواداران حزب جمهوری‌خواه در «کارولینای شمالی» مدعی شد: «جنگ با ایران خیلی سریع، به هر طریقی، پایان خواهد یافت و پس از پایان آن، قیمت نفت سقوط خواهد کرد».

وی در تلاش برای توجیه هزینه هنگفتی که جنگ تحمیلی علیه ایران به جیب مالیت‌دهندگان آمریکایی تحمیل کرده، ادعا کرد: «آنچه ما می‌پردازیم، هزینه بسیار کمی برای جلوگیری از دستیابی بزرگترین حامی تروریسم دولتی جهان به سلاح هسته‌ای است».

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رئیس جمهور متجاوز آمریکا در ادامه ادعاهایش گفت: «ایرانی‌ها رویای طولانی کردن جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را در سر می‌پرورانند، اما این جنگ خیلی سریع پایان خواهد یافت».

ترامپ با ادعای اینکه آمریکا برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی هر کاری انجام می‌دهد، اظهار داشت: «ما کاری را که دولت‌های قبلی و دیگر رؤسای جمهور آمریکا باید مدت‌ها پیش در ایران می‌کردند، انجام دادیم».

وی ادعاهای مضحک خود را این گونه ادامه داد: «ما به تازگی یک بمب هسته‌ای را از چنگ بدترین کشور جهان درآوردیم، و قیمت بنزین ما - این چیز کوچکی برای پرداخت است - از زمان اوباما و جو بایدن خواب‌آلود کمتر است».
منبع: همشهری

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ترامپ رئیس جمهور آمریکا جنگ با ایران بمب هسته ای قیمت نفت قیمت بنزین آمریکا ایران پایان جنگ
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