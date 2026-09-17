ادعای جنجالی رئیس مجلس آمریکا درباره پایان جنگ!
حل مسئله تنگه هرمز تأثیر مستقیمی بر قیمت بنزین و سپس مواد غذایی خواهد داشت؛ زیرا هزینههای حمل و نقل برای رساندن کالا به بازار نیز تحت تأثیر این مسائل است.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۳۸| |
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به گزارش تابناک؛ رئیس مجلس نمایندگان آمریکا مدعی شد که با حل مسئله تنگه هرمز قیمت بنزین و به تبعیت از آن مواد غذایی نیز کاهش مییابد، زیرا هزینه حمل و نقل کاهش مییابد.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره ایران ادعا کرد: «ما در حال طی کردن مراحل پایان دادن به جنگ هستیم. حالا که آن درگیری در جریان، مشخصاً تأثیری بر قیمت بنزین داشته است، برای مثال، چون تنگه هرمز هنوز بهطور کامل و ایمن برای تجارت باز نشده و دریای سرخ هم تحت تأثیر قرار گرفته است.
وقتی ما این مسئله را در تنگه هرمز حل کنیم، تأثیر مستقیمی بر آن خواهد داشت و به کاهش هزینههای مواد غذایی کمک میکند؛ زیرا هزینههای حملونقل برای رساندن کالا به بازار نیز تحت تأثیر این مسائل است، درست است؟»
منبع: انتخاب
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