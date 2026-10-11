ترامپ درباره ایران مدعی شد: ما می‌توانیم خیلی سریع به این ماجرا پایان بدهیم. آنها نمی‌دانند که من تا چه اندازه با آنها خوب رفتار کرده‌ام.

به گزارش تابناک؛ دیروز شنبه ترامپ در سخنانی در کلارکسویل، ایالت تنسی و در حالی که به دلیل جنگ فرسایشی و بی دلیل علیه ایران مدعی شد: «ما می‌توانیم سریع به این ماجرا پایان بدهیم. آن‌ها نمی‌دانند که من تا چه اندازه با آن‌ها خوب رفتار کرده‌ام.»

رئیس جمهوری جنگ افروز آمریکا دوباره با دستاوردسازی از جنگ علیه ایران به رغم ناکامی خود در میدان جنگ نظامی مدعی شد: «نمی‌دانند چقدر با آنها خوب بوده‌ام؛ آن هم در حالی که نیروی دریایی آنها به‌کلی نابود شده است. ۱۵۹ کشتی. این چیزی است که داشتند؛ می‌دانید الان کجا هستند؟ هر ۱۵۹ کشتی ته دریا هستند. ما بزرگ‌ترین نیروی دریایی و بزرگ‌ترین ارتش جهان را داریم. ما از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم.»

وی درباره تنگه هرمز با تکرار ادعاهای واشنگتن و نیز ادعای اینکه قیمت بنزین پایین تر از دوره ریاست جمهوری جو بایدن است، مدعی شد: «ما همین الان داریم بشکه‌های نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. داریم به این فکر می‌کنیم که اسمش را بگذاریم تنگه ترامپ.»

ترامپ با اشاره عملکرد بازار سهام آمریکا ادعا کرد: یکی از رکوردهایی که خیلی دوست دارم، ثبت ۸۴ رکورد تاریخی جدید از زمان انتخابات است. این رکوردها با وجود تمام اتفاقاتی است که در جهان افتاده و با وجود اینکه مجبور شدیم مسیرمان را کمی منحرف کنیم تا توان هسته‌ای ایران را از بین ببریم.

رئیس جمهوری آمریکا که خود به رفتارهای ناهنجار و دیوانه بودن در آمریکا و جهان شهرت دارد، با لحنی توهین آمیز درباره ایران ادعا کرد: «آنها دیوانه‌اند. خودشان هم این را می‌دانند. من همیشه این را به آنها می‌گویم. به آنها می‌گویم: شماها لعنتی دیوانه‌اید. واقعاً هم هستند.»

ترامپ که به دلقک بازی مشهور است، با تقلید صدا و تمسخر مدعی شد: «آنها می‌گویند: همه را می‌کشیم، همه را می‌کشیم، همه را. و من می‌شنوم که مثلا ۲۰ نفر هم پشت سرشان هستند. آنها می‌گویند همه را می‌کشیم. البته دیگر این‌طور حرف نمی‌زنند. می‌گویند همه را می‌کشیم و پشت سرشان ۲۰ نفر می‌گویند: الله را شکر، الله را شکر»

ترامپ در ادامه ادبیات سخیف توهین آمیز و ناهنجار خود که شان و منزلت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را بسیار تنزل داده است، بار دیگر ادعا کرد: «من هم به آنها می‌گویم:...شماها واقعا دیوانه‌اید. ولی حقیقت همین است.»

رئیس جمهوری آمریکا که به دلیل پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران، شکست حزب خود یعنی جمهوری خواهان را در انتخابات میان دوره ای کنگره، دور از تصور نمی داند، با فرافکنی درباره احتمال اقدامات ایران قبل از این انتخابات مدعی شد: «احتمالا قبل از انتخابات یک مقدار کارهای بیشتری انجام می‌دهند، چون فکر می‌کنند به ما آسیب می‌زند. اما ما می‌توانیم خیلی سریع به آن پایان بدهیم.»

ترامپ ادعا کرد: آن جوانانی که ما در جنگ علیه ایران از دست دادیم، جان خود را به هدر ندادند.

وی بار دیگر با انتقاد از روسای جمهوری سابق آمریکا مدعی شد: با مدیریت نابغه‌های بزرگ‌ خود، وارد جنگ می‌شدیم، نیمی از خاورمیانه را بمباران می‌کردیم و بعد بیرون می‌آمدیم... می‌گفتند: با این کشورها وارد جنگ شویم، یک کشور را ویران کنیم و بعد برویم! بعد آن کشور از ما متنفر می‌شود و ما نمی‌فهمیم چرا؟!

ترامپ سپس درباره اظهارات سخیف خود خطاب به حاضران گفت: من می توانم احمقانه ترین حرف‌ها را بزنم و شما برام دست بزنید، این فوق‌العاده است.

وی بلافاصله مدعی شد: اما ما حرف‌های احمقانه نمی‌زنیم؛ حرف‌های منطقی و عقلانی‌ می زنیم!

ترامپ سپس به تغییر نام خلیج مکزیک اشاره و ادعا کرد: «ببینید، ما خلیج مکزیک را داشتیم. یک روز گفتم، می‌دانید همه فکر می‌کنند من شوخی می‌کنم، گفتم فکر می‌کنم باید اسمش را بگذاریم خلیج آمریکا. درست است؟ همه لبخند زدند و گفتند: اوه، چقدر خنده‌دار! ولی من این کار را کردم، نه؟ انجام شد.»

او در ادامه با انتقاد از کانادا گفت: «به دریاچه انتاریو نگاه کنید. کانادا ۵۰ سال است سر ما کلاه گذاشته و تعرفه‌های سنگینی از ما گرفته است. همه می‌گویند: اوه، کانادا، چقدر کشور خوبی است. بله، هستند، اما با ما افتضاح رفتار می‌کنند. واقعاً رفتار آنها با ما افتضاح است. البته دیگر این‌طور با ما رفتار نمی‌کنند.»

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود: «من تصمیم گرفتم اسم دریاچه انتاریو باید به دریاچه آمریکا تغییر کند. پس حالا یک خلیج داریم، یک دریاچه زیبا هم داریم.»

ترامپ درباره کانادا نیز در ادامه تمسخر کشورها گفت: سرود ملی کانادا، «ای کانادا»، را دوست دارم، اما واقعا لازم نیست به آن گوش بدهم.

رئیس جمهوری آمریکا که روابط واشنگتن با کانادا، به دلیل تعرفه های تجاری تیره است، مدعی شد: ما به چوب هاکی نیاز نداریم. به محافظ صورت هم نیاز نداریم. به این چیزهایی که آنها به ما می‌فروشند، احتیاجی نداریم.

رئیس جمهوری آمریکا درباره امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه نیز مدعی شد: فکر نمی کنم مکرون این روزها راضی و خشنود باشد.

ترامپ سپس بدون اشاره به اعتراضات در فرانسه، مکرون را به تمسخر گرفت و گفت: اصلا اوضاع فرانسه چطور است؟

وی درباره ونزوئلا نیز گفت: ما از ونزوئلا (نفت) برداشت می کنیم و این حق ماست. ما روزانه میلیاردها و میلیاردها دلار به دست می‌آوریم.

منبع: ایرنا