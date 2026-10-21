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سپاه: هنوز همه منطقه درگیر جنگ نشده است

سخنگوی سپاه پاسداران از احتمال گسترش دامنه درگیری‌ها سخن گفت و تأکید کرد که هنوز تمام ظرفیت‌های منطقه‌ای وارد میدان جنگ نشده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۵۰
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سردار محبی

سخنگوی سپاه: ما هنوز همۀ منطقه را درگیر جنگ نکرده‌ایم

به گزارش تابناک؛ سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران گفت: رهبر شهید فرموده بودند که جنگ را منطقه‌ای خواهیم کرد که این اتفاق افتاد اما منطقه بیش‌ از این وسعتی است که الان صحنۀ نبرد است.

ما هنوز همۀ منطقه را درگیر جنگ نکرده‌ایم؛ همۀ منطقه هم به لحاظ جغرافیایی وسیع‌تر است و هم عمق نقاط استراتژیک بیشتری دارد.

با قدرتی که داشتیم انرژی را بر روی آمریکا بستیم و گلوی اقتصادی آمریکا را فشار دادیم.

گلوی آمریکا و متحدانش را با اتفاقات دیگر خواهیم گرفت؛ خواهند دید چه خواهد شد.

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جنگ منطقه ای آمریکا سخنگوی سپاه سردار محبی
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