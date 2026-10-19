En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۹۳۷۳
کد خبر:۱۳۹۹۳۷۳
43 بازدید
به روایت جنگ

روایت تکان دهنده از خلبان اف 4 فانتوم ارتش ایران

روایت عجیب از زندگی خلبان سرگرد غفور جدی قهرمان اف ۴ فانتوم‌، داستان مردی که در اوج تصفیه‌ها و اخراج‌های سال ۵۹، وقتی میهنش به او نیاز داشت، از خانه خارج شد تا با خون خود، پاکی و وفاداری‌اش به این خاک را ثابت کند. روایتی از خلبانی که آمریکا را به جای خاک ایران برگزید. در این برنامه امین آزاد سردبیر بیت ران با علی غفوری نویسنده هوایی درباره این خلبان عجیب گفتگو می‌کند. در تابناک می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
به روایت جنگ غفور جدی نیروی هوایی ارتش ویدیو
اخبار مرتبط
چرا نبرد روایت‌ها را به آمریکا و اسرائیل باختیم؟
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
من مافیای خودرو نیستم!
موفق ترین سامانه پدافندی ایران در جنگ رمضان چگونه عمل کرد؟
درگیری فانتوم‌های نیروی هوایی ایران با اف 18 آمریکا
برای ایران نیروی هوایی مهم تر است یا نیروی موشکی؟
خلبان محمود اسکندری؛ مردی که مرگ از او گریزان بود
نبرد اف چهار ایرانی با اف ۱6 آمریکایی در غرب ایران
چرا جنگنده‌های ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل عمل نکرد؟
حمله زیر دریایی‌های ایران به ناو آمریکایی؟
از خرید میگ ۳۱ تا سوخو ۳۰ و ۳۵ برای نوسازی نیروی هوایی
تصاویر اختصاصی تابناک از ایستادگی شگفت انگیز هنگام بمباران عسلویه
جزئیات شگفت انگیز حمله جنگنده‌های ایران به مواضع آمریکا
حسین علایی: برخی خبرنگاران خارجی جاسوس هستند! / چگونه ناو آمریکایی در خلیج فارس غرق شد؟
تصاویر اختصاصی تابناک از فرار آمریکایی‌ها از ایران
از تلگراف جنگی تا ایستگاه‌های مرموز اعداد/قسمت اول رمز گشایی رادیویی
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟
ایران با چه سامانه ای اف 35 را شکار کرده است؟
جنگ چطور شروع شد؟ / جنگنده بهتر است یا موشک؟
انفجار چاه‌های نفت ایران نزدیک است؟ وضعیت قیمت بنزین چه می شود؟
باید از ترس زدن زیرساخت ایران مقابل آمریکا تسلیم شد؟!
پاسخ سخنگوی ارتش به دروغ ترامپ درباره نیروی هوایی و دریایی ایران
زیر دریایی دوربرد و هسته‌ای برای ایران
موشک جدید ایران چگونه است؟
حمله رژیم صهیونیستی به ایران بدون کمک آمریکا؛ ممکن یا غیر ممکن؟!
چرا ایران به جای جنگنده اف 15، اف 14 خرید؟
جزئیات عملیات بامدادی امروز ایران علیه پایگاه‌های آمریکا
پشت پرده عملیات آمریکا در اصفهان چه بود؟
ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران
پنج خلبان برتر تاریخ ایران
میگ 29 ایران در برابر ارتش آمریکا چه کرد؟
آواکس چشم فرماندهی میدان؛ ایران به چند آواکس نیاز دارد؟
سناریوهای حمله زمینی آمریکا به ایران فاش شد
عقاب‌های آسمان ایران در جنگ رمضان کجا بودند؟
راه مهم ایران برای شکار اف 15 آمریکا
موشک قاره پیمای ایران از رستاخیز تا خرمشهر
راز عبور آرش 2 از تور پدافندی آمریکا لو رفت
شلیک موشک قاره پیمای ایران به سمت آمریکا؟!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر