روایت تکان دهنده از خلبان اف 4 فانتوم ارتش ایران

روایت عجیب از زندگی خلبان سرگرد غفور جدی قهرمان اف ۴ فانتوم‌، داستان مردی که در اوج تصفیه‌ها و اخراج‌های سال ۵۹، وقتی میهنش به او نیاز داشت، از خانه خارج شد تا با خون خود، پاکی و وفاداری‌اش به این خاک را ثابت کند. روایتی از خلبانی که آمریکا را به جای خاک ایران برگزید. در این برنامه امین آزاد سردبیر بیت ران با علی غفوری نویسنده هوایی درباره این خلبان عجیب گفتگو می‌کند. در تابناک می‌بینید.