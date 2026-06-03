En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2255
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۶۸۰۸
کد خبر:۱۳۷۶۸۰۸
5402 بازدید
به روایت جنگ

جزئیات عملیات بامدادی امروز ایران علیه پایگاه‌های آمریکا

در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ و در آتش بسی موقت و شکننده به پایان موقت رسید؛ می‌پردازیم.

برنامه به روایت جنگ برنامه تحلیلی درباره جنگ است که با نگاهی متفاوت و فنی توسط سایت خبری و تحلیلی تابناک و سایت خبری بیت‌ ران بصورت مشترک تولید می شود.

گزارش خطا
برچسب‌ها:
به روایت جنگ جنگ آمریکا و ایران ویدیو تبادل آتش
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
لحظه فرار سرباز آمریکایی با شورت از موشک ایران!
تصاویر حمله موشکی صبح امروز ایران به پایگاه آمریکا
ویدیوی تازه لحظه اصابت موشک ایران به پایگاه آمریکا
تصاویر پهپاد شاهد 136 در آسمان کویت
تصاویر تازه از لحظات حمله بامداد امروز ایران
تصاویر ویرانی فرودگاه کویت پس از پاسخ نظامی ایران
لحظات پرتاب و اصابت موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
آواکس چشم فرماندهی میدان؛ ایران به چند آواکس نیاز دارد؟
ایران با چه سامانه ای اف 35 را شکار کرده است؟
موفق ترین سامانه پدافندی ایران در جنگ رمضان چگونه عمل کرد؟
تصاویر اختصاصی تابناک از فرار آمریکایی‌ها از ایران
جزئیات شگفت انگیز حمله جنگنده‌های ایران به مواضع آمریکا
شلیک موشک قاره پیمای ایران به سمت آمریکا؟!
عقاب‌های آسمان ایران در جنگ رمضان کجا بودند؟
میگ 29 ایران در برابر ارتش آمریکا چه کرد؟
پشت پرده عملیات آمریکا در اصفهان چه بود؟
انفجار چاه‌های نفت ایران نزدیک است؟ وضعیت قیمت بنزین چه می شود؟
موشک قاره پیمای ایران از رستاخیز تا خرمشهر
سناریوهای حمله زمینی آمریکا به ایران فاش شد
تصاویر اختصاصی تابناک از ایستادگی شگفت انگیز هنگام بمباران عسلویه
من مافیای خودرو نیستم!
راز عبور آرش 2 از تور پدافندی آمریکا لو رفت
پاسخ سخنگوی ارتش به دروغ ترامپ درباره نیروی هوایی و دریایی ایران
چرا ایران به جای جنگنده اف 15، اف 14 خرید؟
چرا جنگنده‌های ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل عمل نکرد؟
نبرد اف چهار ایرانی با اف ۱6 آمریکایی در غرب ایران
باید از ترس زدن زیرساخت ایران مقابل آمریکا تسلیم شد؟!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟