به روایت جنگ
جزئیات عملیات بامدادی امروز ایران علیه پایگاههای آمریکا
در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ و در آتش بسی موقت و شکننده به پایان موقت رسید؛ میپردازیم.
برنامه به روایت جنگ برنامه تحلیلی درباره جنگ است که با نگاهی متفاوت و فنی توسط سایت خبری و تحلیلی تابناک و سایت خبری بیت ران بصورت مشترک تولید می شود.
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برچسبها:به روایت جنگ جنگ آمریکا و ایران ویدیو تبادل آتش
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