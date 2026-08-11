به روایت جنگ
برای ایران نیروی هوایی مهم تر است یا نیروی موشکی؟
نیروی هوایی مهم تر است یا نیروی موشکی و چرا همچنان نیروی هوایی ایران و توسعه آن مهم است. امین آزاد سردبیر بیت ران و علی غفوری نویسنده نظامی درباره این موضوع گفتگو کرده اند.
گزارش خطا
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قطعا سه عامل دفاعی باید با هممتوارم توسعه پیدا میکردند نیروی موشکی ،نیروی پدافند و نیروی هوایی و سایر عوامل بازدارندگی ،در این جنگ واحد موشکی بسیار خوب عمل کرد اما در پدافند و نیروی هوایی ضعف داشتیم که بایستی تقویت شود و همزمان به اقتصاد هم توجه شود که پاشنه آشیل کشور نشود
برای نمایش قدرت هردووانه! ولی در جنگ ثابت شد اگر ایران سامانه پدافندی قوی و حرفه ای داشته باشد و ماهواره های دقیق همین پهپادها وموشکها کافی خواهند بود چرا که مختصات دقیق اهداف بدست خواهد آمد پهپادها سیستم دفاعی دشمن را گیج می کنند وموشکهای پرقدرت نقطه زن اهداف را متلاشی می کنند
جنگنده برای حفظ حریم کشور لازمه...و نهایتا به عملیات برون مرزی کوتاه..ولی موشک کار جنگنده رو میکنه در ابعاد دورتر.پس موشک واجبتر و جت جنگنده لازم تر است
ارائه اطلاعات اشتباه: طبق کدام منطق میگوید زیردریایی اتمی از زیر دریایی اتمی کم صدا تر است؟
هر دو ، موشک برای حمله به دشمن فراتر از مرزها و جنگنده برای حفاظت از آسمان کشور و مقابله با نیروی مهاجم