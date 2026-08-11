برای ایران نیروی هوایی مهم تر است یا نیروی موشکی؟

نیروی هوایی مهم تر است یا نیروی موشکی و چرا همچنان نیروی هوایی ایران و توسعه آن مهم است. امین آزاد سردبیر بیت ران و علی غفوری نویسنده نظامی درباره این موضوع گفتگو کرده اند.