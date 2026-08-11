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کد خبر:۱۳۸۹۳۴۶
کد خبر:۱۳۸۹۳۴۶
4623 بازدید
نظرات: ۹
به روایت جنگ

برای ایران نیروی هوایی مهم تر است یا نیروی موشکی؟

نیروی هوایی مهم تر است یا نیروی موشکی و چرا همچنان نیروی هوایی ایران و توسعه آن مهم است. امین آزاد سردبیر بیت ران و علی غفوری نویسنده نظامی درباره این موضوع گفتگو کرده اند.
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برچسب‌ها:
به روایت جنگ توان هوایی نیروی هوایی توان موشکی ویدیو توان نظامی ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
0
پاسخ
قطعا سه عامل دفاعی باید با هم‌متوارم توسعه پیدا می‌کردند نیروی موشکی ،نیروی پدافند و نیروی هوایی و سایر عوامل بازدارندگی ،در این جنگ واحد موشکی بسیار خوب عمل کرد اما در پدافند و نیروی هوایی ضعف داشتیم که بایستی تقویت شود و همزمان به اقتصاد هم توجه شود که پاشنه آشیل کشور نشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
0
پاسخ
برای نمایش قدرت هردووانه! ولی در جنگ ثابت شد اگر ایران سامانه پدافندی قوی و حرفه ای داشته باشد و ماهواره های دقیق همین پهپادها وموشکها کافی خواهند بود چرا که مختصات دقیق اهداف بدست خواهد آمد پهپادها سیستم دفاعی دشمن را گیج می کنند وموشکهای پرقدرت نقطه زن اهداف را متلاشی می کنند
ترتز
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
0
پاسخ
جنگنده برای حفظ حریم کشور لازمه...و نهایتا به عملیات برون مرزی کوتاه..ولی موشک کار جنگنده رو میکنه در ابعاد دورتر.پس موشک واجبتر و جت جنگنده لازم تر است
یک ایرانی
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
0
پاسخ
ارائه اطلاعات اشتباه: طبق کدام منطق می‌گوید زیردریایی اتمی از زیر دریایی اتمی کم صدا تر است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
0
پاسخ
موشک بعلاوه پدافند یکپارچه و قوی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
0
پاسخ
هر دو ، موشک برای حمله به دشمن فراتر از مرزها و جنگنده برای حفاظت از آسمان کشور و مقابله با نیروی مهاجم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
3
0
پاسخ
هیچکدوم، بمب اتم از نان شب هم مهم تره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
1
0
پاسخ
نیروی هوایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
3
1
پاسخ
نبرد با فواحش از همه مهم تره
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