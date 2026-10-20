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کد خبر:۱۳۹۹۶۷۸
کد خبر:۱۳۹۹۶۷۸
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به روایت جنگ

داگ فایت مرگبار اف 14 ایران با جنگنده میراژ

در یکی از درخشان‌ترین حماسه‌های هوایی تاریخ ، خلبان سرگرد حسین خلیلی توانست در یک روز ، سه جنگنده پیشرفته میراژ عراق را که به دنبال نابودی زیرساخت‌های نفتی ایران بودند، سرنگون کند. این اقدام شگفت‌انگیز توسط سرگرد حسین خلیلی با جنگنده اف-۱۴ تامکت، در شرایطی انجام شد که هواپیمای او فاقد آرایه راداری “فونیکس” بود و نیروی هوایی ایران با کمبود شدید قطعات و تنهایی استراتژیک روبرو بود. در این برنامه امین آزاد سردبیر بیت ران با علی غفوری نویسنده هوایی درباره این خلبان عجیب گفتگو می کند. در تابناک می‌بینید.
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برچسب‌ها:
به روایت جنگ خلبان ارتش جنگ ایران و عراق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دفاع مقدس اف 14 میراژ ویدیو داگ فایت
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