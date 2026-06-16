در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ و در آتش بسی موقت و شکننده به پایان موقت رسید؛ می پردازیم. در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ و در آتش بسی موقت و شکننده به پایان موقت رسید؛ می پردازیم.

جنگ چطور شروع شد؟ جنگنده بهتر است یا موشک؟ در برنامه به روایت جنگ که بصورت مشترک توسط سایت خبری و تحلیلی تابناک و سایت خبری بیت‌ ران تولید می شود، به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است.