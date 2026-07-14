به روایت جنگ
حمله زیر دریاییهای ایران به ناو آمریکایی؟
برنامه به روایت جنگ برنامه تحلیلی درباره جنگ است که با نگاهی متفاوت و فنی توسط بیت ران و تابناک بصورت مشترک تولید می شود.
در برنامه به روایت جنگ امین آزاد سردبیر بیت ران با محمد نبوی از تابناک به بررسی ناوگان زیر دریایی ایران و توانایی آن در حمله به ناوگان آمریکا می پردازند.
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