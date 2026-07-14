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کد خبر:۱۳۸۴۶۹۵
کد خبر:۱۳۸۴۶۹۵
53589 بازدید
نظرات: ۱
به روایت جنگ

حمله زیر دریایی‌های ایران به ناو آمریکایی؟

برنامه به روایت جنگ برنامه تحلیلی درباره جنگ است که با نگاهی متفاوت و فنی توسط بیت ران و تابناک بصورت مشترک تولید می شود.

در برنامه به روایت جنگ امین آزاد سردبیر بیت ران  با محمد نبوی از تابناک به بررسی ناوگان زیر دریایی ایران و توانایی آن در حمله به ناوگان آمریکا می پردازند.

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برچسب‌ها:
به روایت جنگ جنگ دریایی ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا زیردریایی غدیر ویدیو زیردریایی فاتح
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
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