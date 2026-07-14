برنامه به روایت جنگ برنامه تحلیلی درباره جنگ است که با نگاهی متفاوت و فنی توسط بیت ران و تابناک بصورت مشترک تولید می شود. برنامه به روایت جنگ برنامه تحلیلی درباره جنگ است که با نگاهی متفاوت و فنی توسط بیت ران و تابناک بصورت مشترک تولید می شود.

در برنامه به روایت جنگ امین آزاد سردبیر بیت ران با محمد نبوی از تابناک به بررسی ناوگان زیر دریایی ایران و توانایی آن در حمله به ناوگان آمریکا می پردازند.