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تعداد بازدید : 3183
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کد خبر:۱۳۸۵۳۷۸
کد خبر:۱۳۸۵۳۷۸
9146 بازدید
نظرات: ۶
به روایت جنگ

سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟

سوخو 24 مهم‌ترین و قدرتمندترین بمب افکن ایران در جنگ رمضان توانست عملیات‌های را علیه نیروهای آمریکایی با موفقیت انجام دهد. در شرایط فعلی آیا سوخو 24 می‌تواند علیه مواضع آمریکایی عملیات انجام دهد؟ و آیا از آن می‌توان علیه اسرائیل استفاده کرد؟ پاسخ این پرسش‌ها را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
به روایت جنگ سوخو 24 Sukhoi Su-24 ویدیو نیروی هوایی ارتش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
الهه
|
Sweden
|
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
0
پاسخ
همین الان در بی بی سی نوشته سوریه خط لوله اش را با عراق میخواهد بسازد که وابستگی از هرمز را کنار بزند احتمالا آمریکا می‌سازد و آمریکاست که به نفت عراق احتیاج دارد و آمریکاست که با جیره پول نفت به عراق و کردها می دهد . جای دیگر نوشته عربستان سعودی بشدت ایران را محکوم کرده ،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
2
پاسخ
بسیار عالی بود
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
1
پاسخ
چرا صوت هم نمی گذاری؟د، چرا فقط ویدیو
سلماس خوی ارومیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
2
پاسخ
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
بنابراین بهترین ابزار موشک های هایپر سونیک نقطه زن هستند که به تعداد بالا شلیک بشن البته نیاز به مختصات دقیق ناو هست که باید از ماهواره ها استفاده بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
1
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این مصاحبه عالی بود ،کارشناس برنامه خیلی خوب بود.

لطفاً با ایشون بیشتر برنامه بزارید
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