به روایت جنگ
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
سوخو 24 مهمترین و قدرتمندترین بمب افکن ایران در جنگ رمضان توانست عملیاتهای را علیه نیروهای آمریکایی با موفقیت انجام دهد. در شرایط فعلی آیا سوخو 24 میتواند علیه مواضع آمریکایی عملیات انجام دهد؟ و آیا از آن میتوان علیه اسرائیل استفاده کرد؟ پاسخ این پرسشها را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:به روایت جنگ سوخو 24 Sukhoi Su-24 ویدیو نیروی هوایی ارتش
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همین الان در بی بی سی نوشته سوریه خط لوله اش را با عراق میخواهد بسازد که وابستگی از هرمز را کنار بزند احتمالا آمریکا میسازد و آمریکاست که به نفت عراق احتیاج دارد و آمریکاست که با جیره پول نفت به عراق و کردها می دهد . جای دیگر نوشته عربستان سعودی بشدت ایران را محکوم کرده ،
بنابراین بهترین ابزار موشک های هایپر سونیک نقطه زن هستند که به تعداد بالا شلیک بشن البته نیاز به مختصات دقیق ناو هست که باید از ماهواره ها استفاده بشه