سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟

سوخو 24 مهم‌ترین و قدرتمندترین بمب افکن ایران در جنگ رمضان توانست عملیات‌های را علیه نیروهای آمریکایی با موفقیت انجام دهد. در شرایط فعلی آیا سوخو 24 می‌تواند علیه مواضع آمریکایی عملیات انجام دهد؟ و آیا از آن می‌توان علیه اسرائیل استفاده کرد؟ پاسخ این پرسش‌ها را می‌بینید و می‌شنوید.