پنج خلبان برتر تاریخ ایران

در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ و در آتش بسی موقت و شکننده به پایان موقت رسید؛ می‌پردازیم. در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ و در آتش بسی موقت و شکننده به پایان موقت رسید؛ می‌پردازیم.

نیروی هوایی ارتش ایران همواره خلبانان زبده‌ای داشته که در لحظات حساس حریم هوایی ایران را در مقابل بدخواهان امن نگه داشتند و به دشمن ضربات مهلک وارد کرده‌اند و نقطه اوج ظهور این توانایی در دوران هشت سال دفاع مقدس بود. برنامه به روایت جنگ برنامه تحلیلی درباره جنگ است که با نگاهی متفاوت و فنی توسط سایت خبری و تحلیلی تابناک و سایت خبری بیت‌ ران بصورت مشترک تولید می شود.