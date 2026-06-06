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کد خبر:۱۳۷۷۳۵۵
کد خبر:۱۳۷۷۳۵۵
20672 بازدید
نظرات: ۲۶
به روایت جنگ

پنج خلبان برتر تاریخ ایران

در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ و در آتش بسی موقت و شکننده به پایان موقت رسید؛ می‌پردازیم.

نیروی هوایی ارتش ایران همواره خلبانان زبده‌ای داشته که در لحظات حساس حریم هوایی ایران را در مقابل بدخواهان امن نگه داشتند و به دشمن ضربات مهلک وارد کرده‌اند و نقطه اوج ظهور این توانایی در دوران هشت سال دفاع مقدس بود. برنامه به روایت جنگ برنامه تحلیلی درباره جنگ است که با نگاهی متفاوت و فنی توسط سایت خبری و تحلیلی تابناک و سایت خبری بیت‌ ران بصورت مشترک تولید می شود.

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برچسب‌ها:
به روایت جنگ نیروی هوایی ارتش خلبان ایرانی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۲۶
عجب
|
United States of America
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
73
پاسخ
به نظرم تمامی خلبانان ایران برتر هستند و یکی از یکی بهتر. برای همین همه انها برترین هستند.
پاسخ ها
آرش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
زنده باد خلبانان قهرمان کشور عزیزمان ایران. پاینده ایران
ناشناس
|
Denmark
|
۲۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
65
پاسخ
این کار بسیار زمخت و بی ارزشه. مگه کنکور یا المپیکه که برتر داشته باشه؟ همه افرادی که جونشونو به خطر انداختن ماموریت انجام دادن برترن و کسی از کسی بالاتر نیست.
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
28
پاسخ
ما بهتریت خلبان های جهان را داریم ولی بهترین جنگنده های جهان را نداریم
ایرانی
|
United States of America
|
۰۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
70
پاسخ
روح جهانبانی شاد،
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
29
پاسخ
کجا آموزش دیده بودند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
آموزش رتبه بعدی است غیرت و شجاعت میخواد خلبان ماهر
سعید اسدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
16
پاسخ
سلام
ممنون بابت این کلیپ
فقط در خصوص جناب اسکندری یه مورد اشتباه بیان شد
ایشون مسافرکشی نمیکرد و وضع مالی خوبی داشتن به خاطر وضعیت مالی پدر و ساخت و ساز میکردن و تویوتا سوار میشدن
اون روز موقع برگشت از عروسی خواهرزاده شون از قم با پرایدی که متعلق به دوستشون بود تصادف میکنن چون ماشین خودشون نبوده ظاهرا سوار پراید بودن قضیه مال سال ۸۰ هست

ممنون میشم اطلاع رسانی بشه به سازنده گزارش
حمید..
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
5
پاسخ
برنامه جذاب و عالی خسته نباشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
30
پاسخ
یاد و خاطره محمود خان اسکندری گرامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
49
پاسخ
جهانبانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
61
پاسخ
روح نادر جهانبانی شاد.
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