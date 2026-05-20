به روایت جنگ

پاسخ سخنگوی ارتش به دروغ ترامپ درباره نیروی هوایی و دریایی ایران

در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ و در آتش بسی موقت و شکننده به پایان موقت رسید؛ می‌پردازیم.

سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش ایران در گفتگوی اختصاصی با تابناک و بیت ران گفت: برای جنگ با آمریکا آماده‌ایم و تمرین کرده‌ایم. وی جزئیات گفته نشده از حمله اف 5 نیروی هوایی ایران به پایگاه های آمریکایی را در جنگ رمضان  توضیح داد. وی همچنین در پاسخ به سوال امین آزاد درباره ساخت جنگنده بومی، درباره ساخت جنگنده بومی گفت و از خرید جنگنده نسل پنج توسط ایران خبر داد. او در پاسخ ترامپ گفت: نیروی دریایی ایران زنده است و ایران ناوگان زیردریایی قدرتمندی دارد که دنیا را می‌ترساند. او توضیح داد بانک اهداف را بروز کردیم و شگفتی‌های زیادی برای آمریکا و اسرائیل داریم. دیدن مصاحبه کامل را از دست ندهید.

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
مصاحبه لازم نداره ! یه مستند کوتاه تصویری از روی ناو های ایران در خلیج فارس بسازید .
ناشناس
Canada
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
البته مذاکره در حال مراحل پایانی هست و واقعیت‌ها را هم مسؤلین خوب می‌دانند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
مذاکره برای فریب ماست
نعمت
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
میشه منبع این خبر را اعلام کنید.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تابناک گوشیم تقریبا ویروسی کردی گمانم.
بدخی از،فایلهایتان باز می‌شوند ولی بسته نمیشوند، مانند پاسخ عجیب قائم پناه ....
البته فایل این صفحه مشکل نداشت
محسن
Belgium
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
میشود طرف بگوید کدام از ناوها سالم مانده است......؟لازم نیست کسی بگوید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ناو به چه درد ما میخوره مقابل ارتشی مانند ارتش آمریکا؟
حتی چین و روسیه در مقابلش شانسی ندارن.
Mhd
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ترامپ بی نوا توپ شو توی زمین هرکسی که انداخت ،پاره کردن بهش برگرداندن.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درود بر سربازان وطن
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اساتید تابناک چند بار درخواست کنم ویدیو رو با کیفیت پایین تر هم بذارین . 360 پی این ویدیو های جنگی تون همون 720 ه . سرعت نتم پایینه. طول میکشه لود شه و وسطش قطع میشه.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
امروز خبرش آمد که یکی از کارگردانهای هالیوودی قصد ساخت فیلم حمله به دشت اصفهان را دارد . تا دیرنشده در کشورمان ساخته شود می دانید که فیلمهای هالیوودی بدجوری تخیل دارنند و بدجوری واقعیت پذیری را القا می کنند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دو تا از سوالات روی اعصاب خبرنگار شما اینه:
۱- چرا در فلان بخش فلان توسعه را ندادیم؟
۲- ترامپ فلان چیز را میگه؟

پاسخ ۱- محدودیت! مالی و تکنولوژی
پاسخ ۲- قبل از جنگ یک سری اهداف اعلام کرد و الان نمیتونه بگه به اونها رسیده است در نتیجه مجبوره بگه یک دستاوردی داشته است دیگه. کار نداریم اگر واقعاً به این موفقیت‌ها رسیده بود باید دلیل بیاره چرا به اهداف اعلامی قبل از جنگ نرسیده ولی خب باید یه چیزی بگه که نشان از آمریکای شکوهمند در دوره شخصیت بی‌نظیر خودشیفته‌ای مثل او باشه یا نه؟!!!
