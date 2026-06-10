حمله رژیم صهیونیستی به ایران بدون کمک آمریکا؛ ممکن یا غیر ممکن؟!

در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ و در آتش بسی موقت و شکننده به پایان موقت رسید؛ می‌پردازیم. در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ و در آتش بسی موقت و شکننده به پایان موقت رسید؛ می‌پردازیم.

آیا ممکن است رژیم اسرائیل بدون آمریکا به ایران حمله کرده باشد یا از این پس دست به چنین ماجراجویی بزند؟ در این برنامه پاسخ جامعی به این پرسش داده شده است. برنامه به روایت جنگ برنامه تحلیلی درباره جنگ است که با نگاهی متفاوت و فنی توسط سایت خبری و تحلیلی تابناک و سایت خبری بیت‌ ران بصورت مشترک تولید می شود.