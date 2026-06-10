به روایت جنگ
حمله رژیم صهیونیستی به ایران بدون کمک آمریکا؛ ممکن یا غیر ممکن؟!
در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ و در آتش بسی موقت و شکننده به پایان موقت رسید؛ میپردازیم.
آیا ممکن است رژیم اسرائیل بدون آمریکا به ایران حمله کرده باشد یا از این پس دست به چنین ماجراجویی بزند؟ در این برنامه پاسخ جامعی به این پرسش داده شده است. برنامه به روایت جنگ برنامه تحلیلی درباره جنگ است که با نگاهی متفاوت و فنی توسط سایت خبری و تحلیلی تابناک و سایت خبری بیت ران بصورت مشترک تولید می شود.
گزارش خطا
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متاسفانه پاسخ دیشب چندان گسترده نبود آنها پالایشگاههای ما را زدند وماهنوز یک مرکز نفت و گاز هم پیمانان آمریکا را نزدیم نقطه ضعف اصلی آنها همین بود مجددا ترامپ گستاخ شد
این تحلیل ها برای دشمن هم بسیار مفید است.برای مرم عادی ضرورتی ندارد.هواپیماهای سوخت رسان توسط رادارها قابل تشخیص اند واهداف مناسبی برای هدف گیری می باشند.یک عمل سوخت رسانی چه مدت طول میکشد ومعمولا در سرعت های پائین انجام میشود.محل های سوخت رسانی باید دقیقا در نظر گرفته شود.
ایران باید تمام خاک آمریکا را منظقه جنگی اعلام کند و پرواز ممنوع
حتی اگر نتونیم هزینه خواهد داشت
حتی اگر نتونیم هزینه خواهد داشت
حمله اسراییل به ایران بدون آمریکا بدترین سناریوی ممکن بر علیه ما خواهد بود زیرا در اینصورت نتانیاهو هیچ خط قرمزی را رعایت نمیکند و هیچگونه محدودیتی از طرف ترامپ به وی تحمیل نمیشود و لذا آزاد است تا هر آنچه که میخواهد ، انجام دهد
ایران نباید آتش بس های ترامپ را قبول میکرد خودشو تجهیز کرد برگشت فقط با مزاکرات وقت خرید یک بار برای همیشه کار رو تموم کنید سایه جنگ از سر ایران برداشته بشه جنگنده ها و سوخت رسان هاشون تا بلند نشدن با حمله سنگین پهبادی و موشکی از بین ببرید گورشونو گم میکنن
در صورت زدن زیر ساخت هایمان دیگر اسراییل تا ابد آب برق نفت و غیره نباید داشته باشه تا درست کرد بزنیم ضمنا باید پیش دستی کنیم و جنگنده ها و سوخت رسان هاشون تا بلند نشدن بزنیم
دیر یا زود رژیم صهیونیستی را با بمب هسته ای ساخت دانشمندان ایرانی ویران می کنیم
فقط باید زد وسلام هرچه منافع آمریکا درمنطقه باشد فرستادن قاره پیما به خودآمریکا نشان دهنده قدرت تهاجمی ما می باشد زمان زمان فقط زدن است