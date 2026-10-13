En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا

یک روزی می گویند پس از جراحی ارزی، کالابرگ متناسب با نوسانات تورم ترمیم خواهد شد؛ روزی دیگر زمزمه‌های کاهش دامنه مشمولان به گوش رسید، و اکنون همه بار سیاست حمایتی افزایش کالابرگ به یک پنجره فیلترکننده و شتاب‌زده منتقل شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۱۸
| |
2517 بازدید
|
۱۳
خوداظهاری

به گزارش تابناک؛ ابهامات زمانی عمیق‌تر شد که سخنگوی دولت از نهایی نبودن تصمیمات و مشروط بودن منابع مالی سخن گفت؛ اعترافی تلخ به این‎که پیش از تأمین ریالِ این تعهد، موج انتظارات در جامعه ایجاد شده است.

درنهایت، ماجرا با اعلام رسمی ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به «انحرافات قانونی طرح» به اوج رسید؛ اظهاراتی که نشان داد این فعل‌وانفعالات، در بستری از نادیده گرفتن ملاحظات قانونی و با هدف تغییر ریل افزایش کالابرگ به سمت پرداخت‌های نقدیِ صرف و انقباض دایره شمول جریان دارد.

در این میان، پرسش بنیادین از پاستورنشینان این است: در شرایطی که طرحی با این حجم از ابهام حقوقی، کسری منابع و فقدان زیرساخت مواجه است، چرا باید با چنین ضرب‌الاجل غیرواقعی استارت بخورد؟ تحمیل پنجره زمانی کوتاه، نه‌تنها با الفبای برنامه‌ریزی اجرایی ناسازگار است، بلکه شأن شهروندان را نیز مخدوش می‌کند؛ چنان‌که از همان ابتدا برای اهل فن روشن بود این مهلت ناممکن است و تمدید خواهد شد.

بیشتر بخوانید

 خبر جدید از افزایش اعتبار کالابرگ 
 شارژ اعتبار کالابرگ برای ۱۸ میلیون خانوار  
مبلغ کالابرگ این گروه‌ها افزایش یافت 

خروجی محتوم چنین فرایند شتاب‌زده‌ای، تعمیق آشفتگی در هندسه حمایتی کشور است؛ ملغمه‌ای ناهمگون از یارانه نقدی، کالابرگ پایه و کالا برگ افزایش‌یافته که سیاست رفاهی را چندپاره، اهداف بازتوزیعی را نامتعین، و بوروکراسی را سردرگم‌تر از گذشته می‌سازد.

از منظری کلان‌تر، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی-برخلاف تفاسیر انتزاعی-دقیقاً در بستر همین رفتارهای زیگزاگی فرسوده می‌شود. روزی وعده داده شد که پس از جراحی ارزی، کالابرگ متناسب با نوسانات تورم ترمیم خواهد شد؛ روزی دیگر زمزمه‌های کاهش دامنه مشمولان به گوش رسید، و اکنون تمام بار سیاست حمایتی افزایش کالابرگ به یک پنجره فیلترکننده و شتاب‌زده منتقل شده است.

واقعیت آن است که تحمیل چنین سقف‌های زمانی محدودی برای خوداظهاری، نسبتی مستقیم با صلب‌کردن دایره دریافت‌کنندگان و نسبتی کاملاً معکوس با «هدفمندی واقعی» دارد؛ مسیری که در فقدان اطلاع‌رسانی و شفافیت، عملاً می تواند به حذف ناخواسته برخی از محروم ترین اقشار جامعه ختم شود؛ همان گروه‌هایی که دسترسی آسانی به ابزارهای ارتباطی ندارند و همواره نخستین قربانیان بوروکراسی‌های ناقص بوده‌اند.

در سال‌های اخیر، تیغ جراحی‌های اقتصادی اعم از یارانه‌ها و انرژی، بیشترین تماس را با نازک‌ترین لایه‌های معیشتی مردم داشته است. باید دانست سفره معیشت محل آزمون‌وخطا نیست و بازگشت به تکالیف مصوب، حفظ کرامت انسانی خانوارها و اتکا به داده‌های ثبتی، تنها مسیر عبور از این کلاف‌های خودساخته است.
منبع: روزنامه خراسان

اشتراک گذاری
برچسب ها
خوداظهاری کالابرگ افزایش کالابرگ یارانه معیشت فقر
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اختلاف تکان‌دهنده کالابرگ و هزینه زندگی!
چند درصد مردم اعتبار ماهانه خود را خرج کردند؟
شارژ اعتبار کالابرگ برای ۱۸ میلیون خانوار
چه زمانی رقم کالابرگ افزایش می‌یابد؟
توضیح همتی درباره احتمال افزایش کالابرگ
افزایش رقم کالابرگ قطعی شد
کالابرگ خانوارهای دارای این کد ملی فعال شد
پیشنهاد افزایش تا دو برابری کالابرگ الکترونیکی
چالش جدید کالابرگ در مجلس!
زمان شارژ کالابرگ تیر ماه
رقم کالابرگ چه میزان افزایش می‌یابد؟!
خبر جدید وزیر کار درباره افزایش کالابرگ
مهاجرانی: مبلغ کالابرگ بیشتر می‌شود
پزشکیان قول افزایش کالابرگ را داد
خبر جدید درباره افزایش رقم کالابرگ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
6
پاسخ
بخدا ما مردم ایران عظمتی داریم.. ما رو مثل فقرا به حساب نیارید. بخدا گناه داریم..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
10
پاسخ
اصلا سایتش باز نمیشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
سر کار گذاشتن مردم را دوباره
بهرام
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
من ساعت پنج صبح رفتم داخل سایت درست بود و سریع انجام شد حالا اگر هم نتونستید اشکال نداره گفتن ماه بعد انجام بدید
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
11
پاسخ
با سلام
مگه قرار نبود درآمدهای حاصل از افزایش قیمت سوخت رو ببرن و یارانه و کالابرگ رو اضاف کنن؟؟ پس چی شد؟اینکه دولت میگه منابع کم داریم و ...یعنی چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
1
7
پاسخ
با این گرانی غیر قابل تحمل حدف دولت فقط دادن وعده های توخالی برای جلوگیری از اعتراضات اقشار داغون شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
1
12
پاسخ
الان همه فقیر هستیم دیگه
بررسی نمیخواد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
1
11
پاسخ
حذف فقر یا حذف فقرا؟؟
حقه بازی تا کجا؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
11
پاسخ
گداپروری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
1
7
پاسخ
در اصل دولت می خواد فقرا رو نابود کنه یعنی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
5
پاسخ
تواین فرم چرابدهی وقسط وام ومبلغ اجاره ودیگربدبختیهانیست؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
3
پاسخ
ما رفتیم تو سایت میگه خانوار چقدر درآمد دارید؟ من درآمدم چه ربطی به پدرم داره؟ یا پدرم درآمدش چه ربطی من داره؟!
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۲۴ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۵ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۸ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۵ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۶۰ نظر)
رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه کوتاه نمی‌آید / مجلس میدری را استیضاح می‌کند  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rok
tabnak.ir/005rok