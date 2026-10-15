شرط درآمدی دولت برای افزایش کالابرگ

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به معیارهای پرداخت کالابرگ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی گفت: خانوارهای فاقد ملک و خودرو که مجموع درآمد ماهانه اعضای آن‌ها کمتر از ۲۰ میلیون تومان است، در زمره گروه‌های مورد بررسی قرار دارند. همچنین تراکنش‌های بانکی این خانوارها با توجه به سطح درآمدشان ارزیابی می‌شود.

به گزارش تابناک، حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به رویکرد دولت برای هدفمندتر کردن حمایت‌های معیشتی در مرحله جدید اجرای طرح کالابرگ، گفت: در این مرحله، حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر، با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف شناسایی شده‌اند.

وی با بیان اینکه هدف دولت، هدایت حمایت‌های معیشتی به سمت اقشار کم‌درآمدتر جامعه است، اظهار کرد: در تخصیص کمک‌های حمایتی، اولویت باید با خانوارهایی باشد که از نظر درآمدی وضعیت نامناسب‌تری دارند. بر همین اساس، دولت با استفاده از اطلاعات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، شناسایی گروه‌های نیازمند را در دستور کار قرار داده است.

نوروزی افزود: در این مرحله، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، از جمله افراد در نوبت دریافت خدمات حمایتی، در اولویت قرار دارند که جمعیت این گروه‌ها با احتساب افراد پشت نوبت، حدود ۱۱ میلیون نفر برآورد می‌شود.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به سایر گروه‌های مشمول این حمایت‌ها ادامه داد: افراد مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج، خانوارهای دارای عضو با معلولیت متوسط یا شدید، خانوارهای دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه، زنان سرپرست خانوار فاقد عضو دارای اشتغال رسمی و سالمندان فاقد مستمری نیز از جمله گروه‌های مورد توجه دولت هستند.

وی، کودکان بازمانده از تحصیل را از دیگر گروه‌های مدنظر در این طرح برشمرد و گفت: حمایت از این کودکان با این هدف دنبال می‌شود که زمینه ادامه تحصیل آن‌ها فراهم شود.

نوروزی همچنین با اشاره به معیارهای اقتصادی مورد استفاده برای شناسایی برخی خانوارها اظهار کرد: خانوارهای فاقد ملک و خودرو که مجموع درآمد ماهانه اعضای آن‌ها کمتر از ۲۰ میلیون تومان است، در زمره گروه‌های مورد بررسی قرار دارند. همچنین تراکنش‌های بانکی این خانوارها نیز با توجه به سطح درآمد آن‌ها ارزیابی می‌شود.

وی تأکید کرد: شناسایی این گروه‌ها با هدف اولویت‌بندی حمایت‌های معیشتی و هدایت منابع به سمت خانوارهایی انجام شده است که نیاز بیشتری به حمایت دارند.

مهلت ثبت درخواست افزایش کالابرگ در صورت نیاز تمدید می‌شود

حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از احتمال تمدید مهلت مراجعه متقاضیان به سامانه خوداظهاری برای بهره‌مندی از افزایش کالابرگ خبر داد و گفت: مهلت مراجعه تا ساعت ۲۴ روز جمعه در نظر گرفته شده است، اما در صورت قابل توجه بودن تعداد افرادی که موفق به ثبت درخواست نشده‌اند، این مهلت برای چند روز یا حتی بیشتر تمدید خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه دولت قصد ندارد به دلیل محدودیت زمانی، بخشی از جامعه واجد شرایط را از این فرصت محروم کند، اظهار کرد: تأکید دولت بر این است که افزایش اعتبار کالابرگ افراد واجد شرایط در مهرماه پرداخت شود.

نوروزی افزود: اگر تعداد قابل توجهی از حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانواری که باید به سامانه مراجعه کنند، موفق به ثبت درخواست نشوند، فرصت بیشتری برای مراجعه آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد: هدف این است که همه افراد واجد شرایط بتوانند درخواست خود را ثبت کنند و محدودیت زمانی مانع بهره‌مندی آن‌ها از حمایت معیشتی دولت نشود.

روزانه ۳۰۰ میلیون لیتر سوخت در کشور مصرف می‌شود

نوروزی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار کرد: از مجموع بودجه ۶۲۷۸ همتی دولت در سال جاری، حدود ۲۳۲۰ همت به موضوعات مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته که رقم قابل توجهی است.

وی با اشاره به منابع درآمدی این سازمان افزود: بخش عمده منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی تأمین می‌شود.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها توضیح داد: فروش داخلی فرآورده‌هایی مانند بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع از جمله منابع درآمدی این بخش است. همچنین صادرات فرآورده‌های نفتی، از جمله نفت کوره یا مازوت، در تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها نقش دارد.

نوروزی با اشاره به سهم فروش داخلی گاز طبیعی در منابع این سازمان گفت: از مجموع منابع هدفمندی یارانه‌ها، حدود ۶۶۶ همت از محل فروش داخلی گاز طبیعی تأمین می‌شود. این درآمد، حاصل فروش گاز به بخش‌های مختلف از جمله خانوارها، بخش تجاری، صنایع، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌هاست.

پرداخت یارانه نقدی به بیش از ۷۵ میلیون نفر

وی در ادامه با تشریح مصارف هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: منابع وصول‌شده از سوی این سازمان، بر اساس مصارف تعیین‌شده در قانون بودجه سال جاری هزینه می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها پرداخت یارانه نقدی به مردم است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: در حال حاضر به بیش از ۷۵ میلیون نفر از جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری کشور یارانه نقدی پرداخت می‌شود که این پرداخت‌ها در قالب مبالغ ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی انجام می‌شود.

اختصاص ماهانه بیش از ۷ همت به یارانه دارو

نوروزی با اشاره به سهم حوزه سلامت از منابع هدفمندی یارانه‌ها بیان کرد: دارو از موضوعات مهم کشور است و سالانه حدود ۸۵ همت از منابع این سازمان به یارانه دارو، شیرخشک و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: پرداختی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این بخش به‌طور متوسط ماهانه حدود ۷ تا ۷.۱ همت است.

۴۱۰ همت برای خرید تضمینی گندم

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خرید تضمینی گندم را از دیگر مصارف مهم این سازمان برشمرد و گفت: امسال حدود ۴۱۰ همت از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.

نوروزی همچنین به هزینه‌های حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی در داخل کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به حجم بالای مصرف و جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی، بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به تأمین هزینه‌های انتقال این فرآورده‌ها اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه روزانه بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف می‌شود، اظهار کرد: با احتساب سایر فرآورده‌های نفتی، روزانه حدود ۳۰۰ میلیون لیتر فرآورده در کشور جابه‌جا می‌شود.

به گفته نوروزی برای تأمین هزینه‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی در کشور، ماهانه حدود هشت همت پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها کالابرگ را از دیگر مصارف مهم منابع هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: این بخش حدود ۹۹۶ همت از منابع را به خود اختصاص می‌دهد.