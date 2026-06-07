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خبر جدید درباره افزایش رقم کالابرگ

معاون وزیر کار درباره افزایش رقم کالابرگ گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، کاهش منابع و افزایش هزینه‌های ناشی از شرایط بحرانی و محاصره، دولت در حال بررسی دقیق تراز مالی برای تصمیم‌گیری در خصوص میزان افزایش و دهک‌های مشمول است.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۹۴
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6485 بازدید
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۹
خبر جدید درباره افزایش رقم کالابرگ

 معاون وزیر کار در گفت و گویی تلویزیونی با بیان اینکه مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از پانزدهم خردادماه طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی آغاز شده است،  افزود: سرپرستان خانوار با رقم آخر کد ملی ۰، ۱ و ۲، خانواده‌های نیروهای مسلح و همچنین مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، فرآیند خرید خود را آغاز کرده‌اند.  تا به امروز نزدیک ۱۲ همت از خرید ها انجام شده و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار خرید خود را انجام داده‌اند که این حجم نشان‌دهنده تحقق حدود ۸۰ درصد خریدها در ۱۵ روز ابتدایی شارژ اعتبار است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: در خصوص افزایش مبلغ یارانه کالابرگ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سناریوهای مختلف را بر پایه محاسبات تورم و افزایش قیمت‌ها تدوین و به دولت ارائه کرده است.

اندایش گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، کاهش منابع بودجه و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ و محاصره، دولت در حال بررسی دقیق تراز مالی برای تصمیم‌گیری در خصوص میزان افزایش و دهک‌های مشمول است. هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۹
هعی روزگار!
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
34
پاسخ
خواهشا کالابرگ هم دهکی پفکی نکنید یا افزایش برای همه یا هیچ!!!!!!!! پدرمون رو دروردید با این دهک بندی های کذایی
پاسخ ها
صمد سید تقوی وایقان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
همه کالاها و خدمات دولتی از جمله خدمات عمومی همانند آب و برق و گاز را گران کردید و بعد میگویید منبع ندارید؟! واقعا مردم را به چه تشبیه کرده اید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
پول برق پرداخت کردم دباره برام پیامک میاد چطور میتونم از ستاره 1مربع شکایت کنم بهم کد رهگیری داده بخوام برم اداره برق امور مشترکین باید دوبرابر اون پول فقط کرایه ماشین بدهم چرا دقت نمیکنند کارمندها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
25
پاسخ
جنگ تمام شد و اکنون وقت بازی با مردم است!
کالا برگ!
یارانه!
بنزین!
طلا!
مرغ!
روغن!
دلار!
.
.
.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
5
پاسخ
بالا نبرید
قدرت خرید میبرید الکی بالا بگذارید همه بفهمن دیگه نمیشه زندگی کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
11
پاسخ
بودجه یه سری مفت خور وحقوق بگیر که بین خود دولتی ها هست رو قط کنین
بدین به فقرا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
13
پاسخ
محدودیت‌های بودجه‌ای، کاهش منابع و افزایش هزینه‌های ناشی از شرایط بحرانی و محاصره. این بهانه های خودتون برای عدم افزایش کالابرگ هست.
وقتی می خواستید ارز رو آزاد کنید اون موقع به فکر در آمد مردم، خط فقر و سفره های مردم و نارضایتی شون از این طرح بودید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
2
پاسخ
تمام مشکلات و گرفتاریهای مدیریتی کشور یک طرف بحث یارانه ها وسبدکالا وبحث مسکن مهر مسکن ملی ونهضت ملی مسکن که هریک از یک دولت وقت بجامانده یک طرف وبحث سوخت وتامین برق و گازوکلا انرژی کشور وجنگ ودعوای کم و یازیاد افزایش حقوق یک طرف وبلاتکلیفی مصوبات یک
طرف اینها را بگذار کنار اظهارات ضدونقیض مسئولین کشور در مورد این معضلات ببین چه معجونی ازآن بیرون خواهد آمد واقعا انسان ازاین همه ناهماهنگی در اداره کشور درمی ماند
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
3
پاسخ
ما نسل سوخته دهه 60.دوباره تکرار برای دهه نود البته ما بیچاره وکم درامد
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