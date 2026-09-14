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پزشکیان قول افزایش کالابرگ را داد

پزشکیان اعلام کرد: رقم کالابرگ قطعاً افزایش می‌یابد و در حوزه معیشت و همچنین بهداشت و درمان بازنشستگان نیز تصمیمات سازنده‌ای اتخاذ خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۳۶
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786 بازدید
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان امروز دوشنبه، ۲۳ شهریور در نشست با جمعی از بازنشستگان که در وزارت کار برگزار شد، درباره برخی از برنامه‌های حمایتی دولت اعلام کرد: رقم کالابرگ قطعاً افزایش خواهد یافت و حتماً در حوزه بهداشت و درمان بازنشستگان و معیشت، تصمیمات سازنده‌ای اتخاذ خواهد شد. از همین رو اکنون در حال تقویت روابط با سایر کشور‌های همسایه هستیم.

مشکلات بازنشستگان باید با راه‌حل‌های مشخص پیگیری شود

رئیس‌جمهوری در بخش دیگری با اشاره به مطالبات نمایندگان کانون‌های بازنشستگی، تصریح کرد: می‌توانیم با حضور نمایندگان شما در جلسات تخصصی، مطالبات و مشکلات مطرح شده در جلسه را هدفمند مدیریت کنیم و برای هر کدام راه‌حلی داشته باشیم. وظیفه‌ام می‌دانم در اسرع وقت این جلسات تخصصی در حوزه‌های معیشتی، بیمه، قوانین، معوقات، دارو و سلامت با کارگروه‌های مربوطه بازنشستگان برگزار و برای هر کدام راه‌حلی ارائه شود. وجود همکاری و هم‌افزایی در تمام حوزه‌ها ضرورت دارد و می‌توانیم کاری کنیم که زندگی آرامی داشته باشیم و بخشی از دغدغه‌های شما کاهش یابد.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت محله‌محوری و مسجدمحوری، یادآور شد: بستر را برای حضور و استفاده از تجربه و مهارت شما بازنشستگان در استانداری‌ها فراهم می‌کنیم. اغلب این فعالیت‌ها نیاز به بودجه ندارد، بلکه وجود زبان مشترک و همدلی، پیش‌نیاز برطرف کردن برخی از مسائل است.

رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه تبعیض‌آمیز گفت: هر ایرانی که در این آب و خاک زندگی می‌کند، فارغ از قومیت، جنسیت، دین یا مذهب مورد احترام است و باید از امکانات کشور بهره‌مند شود. به همین دلیل است که می‌گویم با همکاری و رفاه، با همکاری و وفاق می‌توانیم روند‌ها را اصلاح کنیم و بهبود ببخشیم.

رقم کالابرگ قطعاً افزایش خواهد یافت

پزشکیان درباره برخی از برنامه‌های حمایتی دولت اعلام کرد: رقم کالابرگ قطعاً افزایش خواهد یافت و حتماً در حوزه بهداشت و درمان بازنشستگان و معیشت، تصمیمات سازنده‌ای اتخاذ خواهد شد. از همین رو اکنون در حال تقویت روابط با سایر کشور‌های همسایه هستیم.

 آمریکا راه‌های دریایی را بسته است

وی تاکید کرد: اگر دست به دست یکدیگر بدهیم، می‌توانیم به مسائل و دغدغه‌های شما رسیدگی کنیم و از هیچ کوششی برای کاهش سطح نیاز و مطالبات شما دریغ نخواهیم کرد. اگرچه آمریکا راه‌های دریایی را بسته است، اما از راه زمینی سطح تعامل ما با سایر کشور‌های دوست و همسایه بیشتر شده است.

منبع: ایسنا

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مسعود پزشکیان افزایش کالابرگ معیشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
1
8
پاسخ
با تشکر
افزایش کالابرگ در جهت زنده ماندن نه زندگی کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
4
پاسخ
قول کالابرگ مگه ما گدا و از کار افتاده ایم
زندگی بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
5
پاسخ
بجای افزایش رقم کالابرگ تورم رو کنترل کنید
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