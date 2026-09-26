چالش جدید کالابرگ در مجلس!

به گزارش تابناک؛ غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره اختیارات دولت در زمینه افزایش کالابرگ و تقویت بنیه دفاعی کشور گفت: در بودجه 1405 ظرفیت لازم را باز گذاشته بودیم که اگر در درآمدها و منابع تغییری صورت گرفت، دولت بتواند متناسب با آن افزایش منابع داشته باشد.

وی افزود: یکی از این موارد موضوع کالابرگ معیشتی مردم است که اگر دولت بخواهد کالابرگ را افزایش دهد و رقم آن را بیشتر کند، نیاز به مصوبه مجلس ندارد و ما این اختیار را به دولت داده‌ایم.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره تقویت بنیه دفاعی کشور نیز گفت: در بحث دفاعی و مسائل نظامی نیز این دو وجه در جداول مربوطه در قانون بودجه پیش‌بینی شده و اختیار لازم به دولت داده شده است. در زمان جنگ، اگر نیاز داشته باشیم، دولت می‌تواند عمل کند که فعلاً مشکلی وجود ندارد.

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وی با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بودجه تصریح کرد: مابقی موضوعات نیز در چارچوب اختیارات بودجه است. بالاخره بودجه اکنون با کسری مواجه است و در شرایط کسری نمی‌توان تعهدات جدیدی ایجاد کرد، مگر اینکه ضرورت داشته باشد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اصلاح برنامه هفتم نیز اظهار کرد: امروز جلسه شورای نظارت بر برنامه را داشتیم و گزارش را آماده کرده‌ایم که امروز تقدیم مجلس می‌کنیم.

تاجگردون ادامه داد: ما تأکید داشتیم که همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، اصلاح برنامه نیز از سوی دولت پیشنهاد شود. منتظر هستیم دولت همزمان با گزارش سال دوم اجرای برنامه، اصلاحات مورد نیاز در برخی احکام، اهداف و جداول کمی را نیز تقدیم مجلس کند تا دولت و مجلس آن را بررسی کنند و خللی در اجرای برنامه ایجاد نشود.

منبع: تسنیم