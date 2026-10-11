شارژ اعتبار کالابرگ برای ۱۸ میلیون خانوار

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد در راستای حمایت از معیشت خانوارها، افزایش اعتبار کالابرگ برای حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار در دستور کار دولت قرار گرفته است و متقاضیان واجد شرایط تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه برای ثبت درخواست فرصت دارند.

به گزارش تابناک، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: در پی دستور رئیس‌جمهور محترم مبنی بر کمک به معیشت خانوارها و در راستای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد، افزایش اعتبار کالابرگ در این مرحله در دستور کار دولت قرار گرفت.این اطلاعیه افزوده است: در این مرحله، حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان (حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار) پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش کالابرگ خواهند شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: سرپرستان خانوارهای مشمول، لازم است با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir ، فرم خوداظهاری و ثبت درخواست خود را تکمیل کنند.

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در بند چهارم این اطلاعیه آمده است: مهلت ثبت‌نام متقاضیان در پنجره خدمات دولت، تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه خواهد بود.

در بند پایانی این اطلاعیه آمده است: نحوه رسیدگی به درخواست سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روز رسانی اطلاعات خود هستند، پس از اجرای مرحله اول، از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.