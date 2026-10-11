En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

شارژ اعتبار کالابرگ برای ۱۸ میلیون خانوار

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد در راستای حمایت از معیشت خانوارها، افزایش اعتبار کالابرگ برای حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار در دستور کار دولت قرار گرفته است و متقاضیان واجد شرایط تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه برای ثبت درخواست فرصت دارند.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۲۲
| |
4473 بازدید
سازمان برنامه و بودجه

به گزارش تابناک، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: در پی دستور رئیس‌جمهور محترم مبنی بر کمک به معیشت خانوارها و در راستای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد، افزایش اعتبار کالابرگ در این مرحله در دستور کار دولت قرار گرفت.این اطلاعیه افزوده است: در این مرحله، حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان (حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار) پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش کالابرگ خواهند شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: سرپرستان خانوارهای مشمول، لازم است با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir ، فرم خوداظهاری و ثبت درخواست خود را تکمیل کنند. 

بیشتر بخوانید

 دستور تازه پزشکیان در ارتباط با کالابرگ 
 آیا یارانه ۲ میلیونی افزایش می‌یابد؟ 

در بند چهارم این اطلاعیه آمده است: مهلت ثبت‌نام متقاضیان در پنجره خدمات دولت، تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه خواهد بود. 

در بند پایانی این اطلاعیه آمده است: نحوه رسیدگی به درخواست سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روز رسانی اطلاعات خود هستند، پس از اجرای مرحله اول، از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ ثبت نام افزایش کالابرگ خدمات دولت سرپرستان خانوار سازمان برنامه و بودجه معیشت یارانه اقشار کم درآمد
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش پلکانی حقوق‌ها + جزئیات
کالابرگ جدید جداگانه پرداخت می‌شود
ماجرای عجیب کالابرگ‌هایی که شارژ نشد!
آیا یارانه ۲ میلیونی افزایش می‌یابد؟
کالابرگ مهرماه به ۱.۵ میلیون تومان می‌رسد؟ / همه دهک‌ها مشمول می‌شوند؟
برنامه حمایت از معیشت مردم در دولت بررسی می‌شود
اعلام زمان شارژ کالابرگ گروه اول مشمولان
وزیر اقتصاد: مردم برای افزایش رقم کالابرگ صبر کنند
دستور تازه پزشکیان در ارتباط با کالابرگ
افزایش اعتبار کالابرگ به روزهای آینده موکول شد
وقتی «تورم صفر» هم حریف سفره‌ها نیست
مبلغ کالابرگ این گروه‌ها افزایش یافت
حذف کالابرگ سه دهک بالا!
وعده همتی برای افزایش ۵۰ درصدی رقم کالابرگ
مبلغ نهایی کالابرگ در گرو پاسخ به پرسش‌نامه
اظهارات تازه وزیر اقتصاد درباره میزان افزایش کالابرگ
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۷۶ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۶ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rjy
tabnak.ir/005rjy