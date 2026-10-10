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مبلغ کالابرگ این گروه‌ها افزایش یافت

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از هموطنان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۱۹
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کالابرگ

به گزارش تابناک؛ یعقوب اندایش امروز شنبه با اعلام اینکه حساب کالابرگ هموطنان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد در تاریخ ۱۵ مهر یک میلیون تومان شارژ شده بود، اعلام کرد: با هدف افزایش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، امروز ۱۸ مهر مجدد ۵۰۰ هزار تومان دیگر به حساب کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از این افراد واریز شد.

وی حمایت حداکثری از خانوارهای با وسع پایین را راهبرد دولت خواند و افزود: این مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ برای استمرار دریافت افزایش کالابرگ سه ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه ملی دولت من، فرم خوداظهاری را پر کنند.

اندایش همچنین در خصوص هموطنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که حساب کالابرگ آنها شارژ نشده است، گفت: این افراد یک هفته فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه ملی دولت من، با پر کردن فرم خوداظهاری درخواست بررسی وضعیت و استحقاق خود را ارائه کنند تا پس از بررسی الکترونیکی و میدانی، در صورت احراز مشمولیت افزایش کالابرگ، اعتبار شارژ خواهد شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت برای افزایش رقم کالابرگ سایر اقشار آسیب‌پذیر غیر از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، در صورت تامین و تخصیص منابع، تصمیم‌های لازم را در مراحل بعدی خواهد گرفت.

منبع: ایرنا

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کالابرگ کالابرگ 1404 افزایش کالابرگ اعتبار کالابرگ سازمان بهزیستی کمیته امام خمینی
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