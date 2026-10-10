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ضارب خودکشی کرد

قتل منشی؛ تیراندازی مرگبار در پاساژ سعدی

پلیس تهران از تیراندازی مرگبار در یکی از واحدهای تجاری پاساژ سعدی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۶۷
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2571 بازدید
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ضارب

به گزارش تابناک؛ مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از وقوع تیراندازی مرگبار در یکی از واحدهای تجاری پاساژ سعدی در محدوده خیابان سعدی تهران خبر داد.

بر اساس بررسی‌های اولیه، صبح امروز گزارشی از وقوع تیراندازی در پاساژ سعدی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد و مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که مردی حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله با ورود اجباری به یکی از واحدهای تجاری در طبقه چهارم این پاساژ، با سلاح کمری به منشی شرکت شلیک کرده و پس از آن اقدام به خودکشی کرده است.

در پی وقوع این حادثه، مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان و تیم اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در محل حاضر شدند. بررسی صحنه و اقدامات قانونی با حضور عوامل پزشکی قانونی در حال انجام است.

علت حادثه در دست بررسی است

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد علت و انگیزه وقوع این حادثه هنوز مشخص نشده و بررسی‌های تخصصی برای روشن شدن ابعاد ماجرا ادامه دارد. اطلاعات تکمیلی پس از تأیید مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.
منبع: مهر

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ضارب تیراندازی تیراندازی مرگبار پاساژ سعدی خودکشی حادثه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
14
6
پاسخ
از وقتی که جامعه مون از مذهب فاصله گرفت و بی بندوباری هم گسترش پیدا کرد این موارد افزایش پیدا کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
3
6
پاسخ
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