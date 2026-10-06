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پدر، پسر معلولش را به آتش کشید

پدری که اوایل بهار امسال پسر معلولش را به آتش کشید توسط همسرش بخشیده شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۱۹
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374 بازدید
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آتش زدن

به گزارش تابناک؛ اوایل بهار امسال در حادثه آتش‌سوزی ساختمانی در یکی از محله‌های جنوب تهران پسر ۱۸ ساله معلول دچار سوختگی شد و بعد از ۱۰ روز بستری در بیمارستان فوت کرد. والدین او در تحقیقات پلیسی مدعی شدند فرزندشان خودکشی کرده و از کسی شکایت ندارند، اما بعداز چند ماه پزشکی قانونی اعلام کرد، مرگ او براثر عفونت ناشی از سوختگی بوده و به نظر می‌رسد حادثه عمدی باشد.

مرداد امسال والدین او به اداره دهم پلیس آگاهی تهران احضار شدند تا اینکه پدر میانسال خانواده به قتل فرزند معلولش اعتراف کرد و روانه زندان شد.

با گذشت نزدیک به ۳ ماه از بازداشت متهم، او دیروز برای آخرین جلسه تحقیقات قضایی به شعبه دوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شد و در اظهاراتش گفت‌: فرزندم ۲ ساله بود که از بلندی افتاد و معلول شد. مدام اعضای خانواده را اذیت می‌کرد و گاهی کتکش می‌زدیم.

وی ادامه داد: عصر روز حادثه پسر معلولم دوباره با من جر و بحث کرد و به زور می‌خواست او را برای تفریح بیرون ببرم و برایش کباب بخرم. اما من که کار داشتم، گفتم یک روز دیگر که قبول نمی‌کرد.

متهم اظهار کرد: عصبی شدم و ظرف بنزین را روی بدنش ریختم و با زدن فندک او را به آتش کشیدم. سعی کردم آتش را خاموش کنم که دستانم هم دچار سوختگی شد. او در بیمارستان فوت کرد. از این اقدام پشیمانم.

این در حالی بود که مادر داغدیده بعد از شنیدن گفته‌های شوهرش او را بخشید.

رضا اعلائی بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت‌: با توجه به گذشت مادر مقتول، پرونده متهم به قتل به‌زودی برای محاکمه از جنبه عمومی جرم به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال خواهد شد.

منبع: همشهری آنلاین

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آتش سوزی معلول خودکشی عفونت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
7
پاسخ
مادر داغ دیده بخشید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مادر داغدیده باید به اتیش بکشه کسی که بجه اش رو کشته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
6
پاسخ
فاجعه
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