ماجرای درگیری شدید و تیراندازی در ایرانشهر + جزئیات
به گزارش تابناک، گزارشهای اولیه از وقوع درگیری مسلحانه و تیراندازی شدید در ایرانشهر حکایت دارد؛ حادثهای که در جریان آن از سلاحهای سبک و نیمهسنگین و همچنین آرپیجی استفاده شده و مسیرهای منتهی به محل درگیری نیز مسدود شده است.
انتشار خبرهایی درباره این حادثه در فضای مجازی، گمانهزنیهایی درباره علت صدای تیراندازی در این شهرستان ایجاد کرد؛ با این حال، بررسیهای اولیه نشان میدهد تیراندازیها مربوط به عملیات نیروهای انتظامی برای مقابله با سارقان مسلح بوده است.
بر اساس پیگیریهای انجامشده، نیروهای انتظامی در جریان این عملیات با افراد مسلح درگیر شده و در ادامه موفق به دستگیری سارقان شدهاند.
این عملیات در راستای مقابله با سرقتهای مسلحانه انجام شده و جزئیات بیشتر درباره تعداد افراد دستگیرشده، وضعیت افراد حاضر در درگیری و دیگر ابعاد این حادثه، منوط به اعلام رسمی مراجع انتظامی است.
شرور مسلح ایرانشهر به هلاکت رسید
در پی شناسایی محل اختفای «م.س»، سارق مسلح ایرانشهر، نیروهای انتظامی شهرستان برای دستگیری وی وارد عمل شدند.
با حضور نیروهای انتظامی در محل، فرد مذکور در برابر مأموران مقاومت کرده و درگیری مسلحانه آغاز شد. این درگیری چند ساعت ادامه داشت و نیروهای انتظامی تلاش کردند فرد مسلح را دستگیر کنند.
در جریان عملیات، صدای تیراندازی در محدوده محل درگیری شنیده شد و در نهایت سارق و شرور مسلح مذکور در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شده است.