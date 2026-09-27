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شلیک پلیس به اراذل و اوباش در شاهرود

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو شرور پس از حمله به مأموران پلیس در یکی از مجموعه‌های تفریحی این شهرستان خبر داد و گفت: این افراد با شلیک پلیس زمین‌گیر شدند.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۶۹
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اراذل و اوباش

به گزارش تابناک، سرهنگ علیرضا شائینی غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد مزاحمت از سوی دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت در یکی از مجموعه‌های تفریحی شاهرود، مأموران یگان امداد بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور مأموران در محل، دو متهم به سمت پلیس حمله‌ور شدند که مأموران برای کنترل شرایط و دستگیری آنان اقدام به شلیک تیر هوایی کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه این دو عامل شرارت در نهایت توسط مأموران دستگیر شدند، تأکید کرد: پلیس با افرادی که موجب برهم زدن نظم و امنیت عمومی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شوند، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

شائینی تاکید کرد: از خانواده‌ها درخواست داریم تا برای پیشگیری از این اتفاقات نظارت و کنترل بیشتری بر رفتار و فعالیت فرزندان خود داشته باشند.

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