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درگیری مسلحانه در گلشن / هلاکت تروریست مهاجم

یکی از مقرهای انتظامی در گلشن در استان سیستان و بلوچستان هدف حمله مسلحانه تزروریست ها قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۷۱
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درگیری مسلحانه

به گزارش تابناک، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی وقوع انفجار در مسیر خروج دو اکیپ انتظامی از ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن، متعاقباً تیراندازی‌هایی از سوی افراد مسلح صورت گرفت که با واکنش شدید و مقتدرانه نیروهای انتظامی همراه شد.

در پی آمادگی و واکنش سریع نیروهای جان‌برکف پلیس، یک نفر از تروریست‌های مهاجم به هلاکت رسید و تعدادی دیگر از عوامل مسلح نیز مجروح شدند. منطقه تحت رصد و پایش نیروهای امنیتی و انتظامی قرار دارد و اقدامات برای شناسایی و برخورد با سایر عوامل این اقدام تروریستی ادامه دارد.

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سیستان و بلوچستان گلشن تروریست ها تیراندازی درگیری هلاکت
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