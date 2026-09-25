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نخستین مدال تیراندازی در ناگویا

تیم میکس تپانچه بادی با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گلخندان به مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا رسید.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۹۱
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ناگویا

به گزارش تابناک؛ در ششمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، تپانچه میکس کشورمان با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان با کسب ۵۸۴ امتیاز در جایگاه دوم مرحله مقدماتی قرار گرفت و راهی فینال شد. 

در فینال این رقابت‌ها تیم ایران پس از هند و کره جنوبی در جایگاه سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد. مدال تپانچه میکس نخستین مدال تیراندازی در این دوره از رقابت‌ها است. هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.

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تیم تپانچه میکس هند در دور مقدماتی با ثبت ۵۸۷ امتیاز رکورد جهان را ارتقا داد. تیم میکس ایران نیز رکورد میکس تپانچه کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی را یک نمره افزایش داد.

پیش از این تیراندازان ایران در تفنگ بادی و تپانچه بادی و میکس تفنگ بادی به مدال نرسیده بودند و تنها در تپانچه زنان یک فینالیست داشتند.  
منبع: ایسنا

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ناگویا مدال برنز تپانچه میکس بازی های آسیایی وحید گلخندان هانیه رستمیان تیراندازی
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