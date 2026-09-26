فرد چاقوکش در اورژانس شیراز دستگیر شد + عکس

به گزارش تابناک، سرهنگ محمد رستمی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر درگیری و مجروح شدن عوامل اورژانس شیراز، مأموران کلانتری ۲۳ گلدشت به‌سرعت در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد سه نفر پس از درخواست کمک از مرکز اورژانس و حضور تیم پزشکی در محل، با عوامل اورژانس درگیر شده‌اند که در جریان این درگیری، ۲ نفر از کارکنان اورژانس مصدوم شدند.

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فرمانده انتظامی شهرستان شیراز ادامه داد: مأموران انتظامی پس از حضور در محل و انجام اقدامات پلیسی، فرد ضارب را شناسایی و وی را در حالی که یک قبضه سلاح سرد به همراه داشت، دستگیر کردند.

سرهنگ رستمی با هشدار به افرادی که موجب اخلال در نظم و امنیت می‌شوند، تأکید کرد: شهروندان باید برای حل مشکلات و اختلافات خود از مسیرهای قانونی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس برای تأمین امنیت اجتماعی و برخورد با برهم‌زنندگان نظم و آرامش عمومی، با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روزی در میدان حضور دارد.