جزئیات تیراندازی مقابل دادگستری مهاباد
به گزارش تابناک؛ سرهنگ امیررضا رسولیان اظهار کرد: این حادثه امروز مقابل ساختمان دادگستری مهاباد رخ داد و طی آن پنج نفر هدف تیراندازی با سلاح گرم قرار گرفتند که در پی این حادثه یک نفر جان باخت و چهار نفر دیگر مجروح شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه پلیس نشان میدهد انگیزه این تیراندازی اختلافات شخصی و موضوع انتقامجویی بوده است.
فرمانده انتظامی مهاباد گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، فرزند فرد مهاجم چند سال قبل به قتل رسیده بود و وی امروز مقابل دادگستری با استفاده از سلاح گرم به اعضای خانواده فردی که او را مسوول قتل فرزندش میدانسته، تیراندازی کرده است.
سرهنگ رسولیان افزود: عامل تیراندازی بلافاصله پس از وقوع حادثه توسط ماموران انتظامی دستگیر و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ابعاد مختلف این حادثه در دست بررسی است، اضافه کرد: اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات حادثه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.
منبع:ایرنا