جزئیات تیراندازی مقابل دادگستری مهاباد

دقایقی پیش فردی مسلح مقابل ساختمان دادگستری شهرستان مهاباد اقدام به تیراندازی کرد؛ بررسی‌های اولیه از احتمال ارتباط این حادثه با یک درگیری خانوادگی حکایت دارد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ امیررضا رسولیان اظهار کرد: این حادثه امروز مقابل ساختمان دادگستری مهاباد رخ داد و طی آن پنج نفر هدف تیراندازی با سلاح گرم قرار گرفتند که در پی این حادثه یک نفر جان باخت و چهار نفر دیگر مجروح شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه پلیس نشان می‌دهد انگیزه این تیراندازی اختلافات شخصی و موضوع انتقام‌جویی بوده است.

فرمانده انتظامی مهاباد گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، فرزند فرد مهاجم چند سال قبل به قتل رسیده بود و وی امروز مقابل دادگستری با استفاده از سلاح گرم به اعضای خانواده فردی که او را مسوول قتل فرزندش می‌دانسته، تیراندازی کرده است.

سرهنگ رسولیان افزود: عامل تیراندازی بلافاصله پس از وقوع حادثه توسط ماموران انتظامی دستگیر و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ابعاد مختلف این حادثه در دست بررسی است، اضافه کرد: اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات حادثه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

منبع:ایرنا