خودکشی یک خانواده سه‌نفره مشهدی در صومعه‌سرا، پس از چند روز بی‌خبری از آنها با کشف پیکر بی‌جان پدر، مادر و پسر خردسال خانواده در خانه‌ای اجاره‌ای برملا شد.

به گزارش تابناک؛ ۳عضو یک خانواده مشهدی شامل پدر، مادر و پسر خردسال به زندگی خود پایان دادند.

اعضای این خانواده که اهل مشهد بودند، به‌تازگی و تنها چند روز قبل به این روستا نقل مکان و خانه‌ای را اجاره کرده بودند. در این خانه دست‌نوشته‌ای کشف شده که در آن درباره انگیزه این خودکشی توضیحاتی داده شده است.

این حادثه تلخ در خانه‌ای واقع در روستای شیخ‌محله صومعه‌سرا اتفاق افتاد.

چند روز هیچ‌کس از این ۳ نفر اطلاعی نداشت تا اینکه یکی از آشنایان وقتی وارد خانه آنها شد با پیکر بی‌جان‌شان روبه‌رو شد و ماجرا را به پلیس گزارش کرد. با حضور مأموران در محل، تحقیقات در این‌باره آغاز شد.

با این حال انگیزه جزئیات این دست‌نوشته منتشر نشده و تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.

منبع: همشهری آنلاین