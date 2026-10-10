جزئیات تازه از قتل منشی در پاساژ سعدی

به دنبال وقوع جنایت خونین در خیابان سعدی جنوبی، پرونده قضایی در دادسرای جنایی تهران تشکیل شد و یک سناریوی جنایی مقابل بازپرس ویژه قتل قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛ صبح امروز وقوع تیراندازی مرگباری در واحد تجاری یکی از پاساژهای خیابان سعدی جنوبی از طریق مأموران کلانتری 109 بهارستان به آقای محمدی؛ بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران گزارش شد.

به دنبال اعلام این خبر، بازپرس ویژه قتل به همراه تیم جنایی پایتخت راهی محل جنایت شده و جسد زن و مرد جوانی را مشاهده کردند که بر اثر شلیک گلوله به کام مرگ فرو رفته بودند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که زن جوان که از کارکنان واحد تجاری بوده، توسط مرد جوان به قتل رسیده و قاتل نیز خودکشی کرده است.

تحقیقات اولیه از کسبه و بازبینی دوربین‌های مداربسته نیز نشان می‌داد که ساعت 8 صبح مرد جوان با مخفی کردن سلاح کلت کمری در کیف خود، به سالن انتظار پاساژ رفته و در آنجا منتظر مقتول مانده است. پس از دقایقی، دختر جوان وارد پاساژ شده و حتی مدت کوتاهی نیز در همان جا با هم صحبت می کنند. سپس با هم و بدون هیچگونه درگیری وارد دفتر شرکت در طبقه چهارم شده و ادامه ماجرا به دلیل عدم وجود دوربین در داخل دفتر، مشخص نیست.

ادامه تحقیقات و‌ بررسی های تخصصی، حکایت از این داشت که صاحب واحد تجاری طبق روال روزانه به دفترش آمده و در آنجا با اجساد مواجه و موضوع را به پلیس خبر داده است. او به مقام قضایی گفته است که زن جوان منشی شرکت بوده و قاتل را قبلا در آنجا ندیده است.

پس از پایان بررسی های میدانی؛ کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با دستور مقام قضایی مأموریت یافتند تا با اقدامات اطلاعاتی، انگیزه و ابعاد پنهان قتل رخ داده را کشف کنند.

بازپرس‌ محمدی؛ ضمن تایید این خبر، دستورات لازم را جهت انتقال اجساد زن و مرد جوان برای معاینات دقیق‌تر به سالن تشریح پزشکی قانونی صادر کرد و پرونده قضایی در دادسرای جنایی تهران تشکیل شد.

منبع: رکنا

