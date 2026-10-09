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معمای سربازان پاکستانی در عربستان!

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ضمن تأیید اعزام نیروهای «قابل‌توجه» تحت پیمان دفاعی مکه، تأکید کرد که این سربازان صرفاً ماموریت پدافندی دارند و برای رویارویی با انصارالله، قدم به خاک یمن نخواهند گذاشت.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۷۴
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سخنگوی وزارت خارجه پاکستان

به گزارش تابناک؛ سجاد حیدرخان روز جمعه تایید کرد که نیروهای این کشور بر اساس توافق دفاع مشترک مکه در عربستان سعودی مستقر شده‌اند، اما تاکید کرد که این نیروها فقط نقش دفاعی دارند و برای حمله به انصارالله یمن از مرز عبور نخواهند کرد.
 
سجاد حیدرخان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز جمعه، در میانه گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره اعزام نیرو و تجهیزات این کشور به عربستان سعودی در چارچوب توافق دفاع مشترک مکه برای مقابله با انصارالله یمن، گفت که پاکستان تعداد «قابل‌توجهی» نیرو در عربستان سعودی مستقر کرده است که در نقش دفاعی عمل می‌کنند.
 
به نوشته خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت: «پاکستان از قبل تعداد قابل‌توجهی نیرو و  منابع را در ریاض مستقر کرده است و نظامیان پاکستانی در این کشور برای حمله به حوثی‌ها(انصارالله یمن) از مرزهای طرف مقابل عبور نخواهند کرد، بلکه در حال دفاع از تمامیت ارضی هستند.»

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درگیری اخیر میان انصارالله یمن با عربستان سعودی پس از آن رخ داد که این گروه در پاسخ به محاصره عربستان سعودی، تردد از دریای سرخ را به روی کشتی‌های سعودی بست که شریان حیاتی صادرات نفت این کشور عربی است. سپس عربستان برای شکستن این محاصره اقدام به حملات متجاوزانه علیه یمن کرد و آتش درگیری‌های جدید میان دو طرف پس از چند سال شعله‌ور شد.
 
پیش‌تر نیز ژنرال احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان استقرار نیروهای پاکستانی در عربستان سعودی را بر اساس توافقنامه دفاع مشترک مکه که اخیرا امضا شده است، تایید کرده و گفت که سربازان پاکستانی در این پادشاهی در «حیطه توانمندی‌ها و حوزه‌های متعدد» انجام وظیفه می‌کنند.
 
این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه توافق کردند نیروها و توانمندی‌های نظامی مشخصی را در چارچوب این پیمان سه‌جانبه در اختیار یکدیگر قرار دهند. این توافق پس از نشست کمیته راهبردی-سیاسی و دفاعی «ائتلاف مکه برای دفاع» در ریاض حاصل شد؛ نشستی که برای بررسی تحولات امنیتی پیش روی عربستان سعودی برگزار شد.
 
این سه کشور در ۷ اوت ۲۰۲۶ توافقنامه دفاعی را در مکه امضا کردند که این سه کشور را متعهد می‌کند حمله مسلحانه به یک عضو را حمله به همه اعضا تلقی کنند؛ اقدامی که یکی از مهم‌ترین ترتیبات امنیت جمعی جدید در منطقه به شمار می‌رود.
منبع: ایسنا

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سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پاکستان یمن عربستان انصارالله حمله به حوثی ها
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