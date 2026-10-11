اعلام وضعیت اضطراری در پاکستان
به گزارش تابناک؛ «آصفعلی زرداری» رئیسجمهور پاکستان با استناد به اصل ۲۳۲ قانون اساسی این کشور و بنا به پیشنهاد رسمی «شهباز شریف» نخستوزیر، در ایالت پشتوننشین خیبرپختونخوا وضعیت اضطراری اعلام کرد.
بر اساس بیانیه رسمی کاخ ریاست جمهوری پاکستان، این تصمیم به دنبال افزایش بیسابقه حوادث تروریستی، خشونتها و بحران شدید امنیت و انتظامات در ایالت خیبرپختونخوا اتخاذ شده است.
در اطلاعیه ایوان صدر (کاخ ریاست جمهوری) آمده است: «رشد بیسابقه اقدامات تروریستی جان و مال شهروندان را با تهدید جدی مواجه کرده و حملات مسلحانه به تاسیسات دولتی، زیرساختهای حیاتی و نیروهای مجری قانون به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که دولت ایالتی عزم و تدابیر لازم را برای مقابله موثر با تروریسم و بیقانونی از خود نشان نداده است.»
همچنین گزارش رسمی فرماندار خیبرپختونخوا بر انسداد ساختار قانون اساسی و عدم توانایی دولت ایالتی در اداره امور بر طبق قانون اساسی صحه گذاشته است؛ امری که رئیسجمهور پاکستان را بر آن داشت تا ورود فوری و قاطع قانونی را ضروری تشخیص دهد.
با صدور این دستورالعمل صادرشده بر اساس اصول ۲۳۲(۱) و ۲۳۴(۱) قانون اساسی پاکستان، اختیارات حکمرانی ایالت مستقیماً به دولت مرکزی و فرماندار واگذار شد.
بر این اساس:
برکناری مسئولان ایالتی: سروزیر (استاندار)، وزرای ایالتی، مشاوران، دستیاران ویژه و دادستان کل ایالت فوراً از سمتهای خود برکنار شدند.
انتقال اختیارات: اختیارات دولت ایالتی به فرماندار تفویض شده و پارلمان ملی پاکستان اختیارات مجلس ایالتی خیبرپختونخوا را بر عهده خواهد گرفت.
پیش از این، کابینه دولت مرکزی پاکستان در نشستی اضطراری به ریاست شهباز شریف و با حضور مقامات ارشد امنیتی و سیاسی، وضعیت اسفبار امنیت در خیبرپختونخوا و «بیتفاوتی عامدانه» دولت ایالتی در مبارزه با تروریسم را بررسی کرده و لزوم اعلام وضعیت اضطراری را به رئیسجمهور پاکستان پیشنهاد داده بود.
منبع: ایسنا