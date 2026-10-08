وقوع انفجارهای شدید در ریاض

همزمان با تشدید حملات انصارالله به عربستان، صدای انفجار‌های شدید در ریاض شنیده شد است؛ هنوز جزئیات بیشتری درباره منشأ این انفجار‌ها منتشر نشده است.

به گزارش تابناک؛ همزمان با تشدید حملات انصارالله یمن به اهدافی در عربستان سعودی، خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در ریاض خبر داد.

این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که مقام‌های سعودی از کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ۳۶ نفر در حملات انصارالله به فرودگاه ابها و فرودگاه ملک خالد ریاض طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر دادند.

منبع: ایلنا