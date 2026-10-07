تأیید حضور نظامیان پاکستان در عربستان
پاکستان رسما به حضور نظامیان خود در عربستان اعتراف کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۷۶| |
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به گزارش تابناک، احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان در اظهاراتی حضور بلندمدت نیروهای نظامی این کشور در عربستان سعودی را تأیید کرد و آن را بخشی از روابط راهبردی در قالب «ائتلاف مکه» دانست.
وی البته در تلاش برای کاستن از انتقادهای حضور نظامی پاکستان در عربستان و ائتلاف با این رژیم علیه ملت مظلوم و مسلمان یمن گفت که نیروهای نظامی پاکستان دهههاست در خاک عربستان حضور دارند و این همکاری تنها محدود به زمان حال نیست.
منبع: تسنیم
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