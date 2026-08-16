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هشدار انصارالله درباره کشاندن جنگ به خاک یمن

یکی از اعضای شورای عالی سیاسی یمن به عربستان سعودی هشدار داد این قابل قبول نیست که یمن به میدانی برای جنگ و درگیری تبدیل شود، اما خاک و منافع عربستان از پیامدهای آن مصون بماند.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۹۱
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یمن

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، « عبدالعزیز بن حبتور» عضو شورای عالی سیاسی یمن تصریح کرد افزایش تجهیزات و عناصر مسلح تحت حمایت عربستان جهت تحمیل معادلات نظامی جدید، نشان می‌دهد که گزینه تشدید تنش همچنان روی میز است.

بن حبتور افزود: ما برای مقابل با این معادلات نظامی دشمن و برای محافظت از حاکمیت و ثبات یمن، تدابیر لازم را اتخاذ خواهیم کرد.

به گزارش المسیره، بن حبتور تأکید کرد: تلاش برای انتقال تنش به داخل یمن از طریق نیروهای محلی و نیابتی، موجب سلب مسئولیت عربستان سعودی در قبال عواقب و پیامدهای آن نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه یمن به میدانی برای جنگ و درگیری تبدیل شود اما خاک و منافع عربستان از پیامدهای آن مصون بماند، قابل قبول نیست.

عضو شورای عالی سیاسی یمن این اظهارات را در حالی مطرح می کند که مناطق مختلف یمن طی روزهای اخیر، صحنه درگیری‌های شدید میان ارتش یمن و عناصر مسلح تحت حمایت عربستان است.

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