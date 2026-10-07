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سفر ناگهانی و مرموز جولانی به عربستان

سفر ناگهانی رهبر گروه‌های مخالف دمشق به ریاض با هواپیمای سعودی و دیدار با ولیعهد این کشور، همزمان با شعله‌ورتر شدن جنگ یمن، این ابهام را ایجاد کرده که آیا سوریه قرار است بازیگر جدید نبرد یمن باشد؟
کد خبر: ۱۳۹۷۶۸۳
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سفر مرموز مرد شماره یک ادلب به عربستان

به گزارش تابناک؛ ابومحمد الجولانی، رهبر شورشیان دمشق، پس از رسیدن به قدرت، وارد عربستان سعودی شد و با محمد بن سلمان ولی‌عهد سعودی دیدار کرد و سپس بدون اعلام جزئیات دقیق از آنچه در این دیدار مطرح شده، به دمشق بازگشت. 

جزئیات سفر ناگهانی الجولانی به ریاض

در حالی که منابع رسمی سوریه تنها گزارش دادند که وی به همراه «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه وارد پایتخت عربستان شده و مورد استقبال شاهزاده فیصل بن بندر امیر منطقه قرار گرفته‌اند، رسانه‌های سعودی گزارش دادند که علاوه بر فیصل، خالد بن سلمان وزیر دفاع و فیصل بن عبدالعزیز شهردار در الجولانی (احمد الشرع) را هنگام خروج از فرودگاه ملک خالد، همراهی کرده‌اند. 

طبق گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، در این دیدار که با حضور وزیر دفاع، وزیر خارجه فیصل بن فرحان و دیگر مقامات برگزار شد، چشم‌انداز روابط، زمینه‌های همکاری میان دو کشور، فرصت‌های نوظهور برای توسعه در حوزه‌های مختلف و همچنین آخرین تحولات منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

استفاده از هواپیمای سعودی و همزمانی با جنگ یمن

به نوشته روزنامه الاخبار لبنان، نکته قابل توجه در این سفر ناگهانی و از پیش‌اعلام نشده، استفاده الشرع از هواپیمای متعلق به خطوط هوایی عربستان بود؛ این امر با گسترش کارزار نظامی عربستان در یمن با حمایت آمریکا همزمان شده است.

بر اسای این گزارش، اگرچه این همزمانی نشان‌دهنده نزدیکی روزافزون روابط سوریه با عربستان است، کشوری که یکی از ارکان اصلی حمایت از «هیئت تحریر الشام» در تثبیت حاکمیتش محسوب می‌شود، خواه از طریق کمک‌های مالی به مقامات حاضر در دوره انتقالی یا حمایت دیپلماتیک در مجامع بین‌المللی و هموار کردن مسیر برای تعامل ایالات متحده.

روایت‌های متناقض درباره اعزام مزدوران سوری به یمن

نویسنده در ادامه اشاره می‌کند که این موضوع پرسش‌هایی را درباره نقش احتمالی سوریه در مناقشه یمن برمی‌انگیزد، به‌ویژه با توجه به انتشار گزارش‌های متعدد از جمله گزارشی از نشریه «Türkiye Today» به نقل از منابع سوری، که مدعی‌اند دمشق درخواست پیشین عربستان برای سازماندهی و اعزام نیرویی از جنگجویان سوری به خطوط مقدم یمن را رد کرده است؛ دلیلی که برای این رد درخواست عنوان شده، نیاز به بازسازی ارتش خود سوریه و تمایل به پرهیز از درگیری مستقیم در جنگ بوده است.

هرچند دولت‌های سوریه و عربستان صحت این گزارش را تأیید نکردند، اما وزارت دفاع سوریه هرگونه اعزام جنگجو به یمن را تکذیب کرد؛ این در حالی است که منابع اطلاعاتی در صنعاء پیش‌تر به «الاخبار» گفته بودند که «انصارالله» به « اطلاعاتی دست یافته که تأیید می‌کند ریاض صدها عنصر افراطی سوری را با کمک آنکارا از طریق خاک خود به یمن منتقل کرده است». 

نکته قابل توجه این است که استفاده از جنگجویان مزدور سوری در جنگ‌های جاری منطقه یا حتی درگیری‌های دوردست، اتفاق بی‌سابقه‌ای نیست؛ چرا که پیش از این، از آن‌ها در میدان‌های جنگ مختلفی از جمله لیبی و نیجر استفاده شده و همچنین جنگجویان خارجی سوری در جنگ روسیه و اوکراین در کنار نیروهای کی‌یف حضور داشته‌اند.

انگیزه اقتصادی الجولانی در سفر به ریاض 

اما از منظر اقتصادی، این سفر در زمانی انجام می‌شود که فشارها بر دولت انتقالی سوریه رو به افزایش است. این دولت خود را در میان لایه‌های متعددی از بحران‌ها می‌بیند که دیگر تبلیغات درباره امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری میلیاردی را بی‌اثر کرده است؛ به‌ویژه با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و توقف چرخ تولید. 

عربستان از زمان سقوط نظام بشار اسد، نقش زیادی در حمایت از حکومت الجولانی ایفا کرده و تلاش داشته که به تدریج از کمک‌های اضطراری به سمت ایجاد نفوذ سرمایه‌گذاری بلندمدت حرکت کند. 

در همین راستا، دو طرف ۴۷ قرارداد و یادداشت تفاهم به ارزش تقریبی ۲۴ میلیارد ریال سعودی (حدود ۶.۴ میلیارد دلار) در بخش‌های انرژی، ارتباطات، صنعت، زیرساخت و املاک امضا کردند.

ریاض همچنین ۱.۶۵ میلیون بشکه نفت خام به عنوان کمک بلاعوض ارائه کرد و دوحه نیز در تأمین مالی طرحی ۸۹ میلیون دلاری برای پرداخت بخشی از حقوق کارکنان بخش دولتی در حوزه‌های کلیدی به مدت سه ماه، مشارکت کرد. 

علاوه بر این، عربستان سعودی اعلام کرد که ارزش بیش از ۶۰۰ پروژه و طرح بشردوستانه و توسعه‌ای که برای سوریه اجرا کرده، از ۱.۷۱ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ با این حال، هنوز آمار و ارقام شفافی از حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که واقعاً از مرحله امضا به مرحله اجرا رسیده‌اند، وجود ندارد.
منبع: فارس

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یمن ریاض بن سلمان الجولانی سوریه دمشق احمد الشرع سفر به ریاض عربستان جنگ با یمن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
رامین
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
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