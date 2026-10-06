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پیام گوترش به آمریکا و ایران از اسلام آباد پاکستان

دبیرکل سازمان ملل بدون اشاره به سابقه گسترده نقض تعهدات از سوی واشنگتن در توافقات دو یا چندجانبه به ویژه در قبال تهران، گفت: آمریکا و ایران به جنگ پایان دهند و به دیپلماسی بازگردند.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۹۰
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گوترش

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد که به اسلام آباد پاکستان سفر کرده است، امروز سه شنبه بدون اشاره به سابقه گسترده نقض تعهدات واشنگتن در توافقات دو یا چندجانبه، از ایالات متحده و ایران خواست تا به مسیر دیپلماسی بازگردند و به جنگ پایان دهند، و در عین حال از «نقش محوری» پاکستان در ایجاد شرایطی برای گفتگو میان طرفین تمجید کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در این خصوص ادعا کرد: تلاش‌ های شما (اسلام آباد) به دستیابی به تفاهم‌نامه ۱۷ ژوئن در اسلام‌آباد (تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که ترامپ یکجانبه آن را لغو کرد)، آتش‌ بس متعاقب آن و چارچوبی برای مذاکرات بیشتر کمک کرد. هر پاکستانی باید به این نقش محوری افتخار کند.»

این اظهارات در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با «اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان، در اسلام‌آباد بیان شد.

گوترش از امروز سه‌ شنبه تا پنجشنبه در این کشور حضور دارد.

گوترش گفت: «و از اسلام‌آباد، می‌خواهم پیامی رسا و آشکار به همه طرف‌ها بفرستم: به درگیری پایان دهید. به دیپلماسی بازگردید. حقوق و آزادی‌های کشتیرانی را مطابق با قوانین بین‌المللی به‌طور کامل احیا کنید.

ادعای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد پیرامون «علاقه‌مندی به توافق میان ایران و آمریکا»، در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم میان تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.

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