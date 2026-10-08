هشدار یمن: از تأسیسات نفتی عربستان دور شوید

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از همه کارشناسان، مهندسان و کارکنان تأسیسات نفتی عربستان خواست به منظور حفظ جان خود از حضور در این تأسیسات خودداری کنند.

به گزارش تابناک به نقل از شبکه المسیرة، همزمان با تشدید تنش‌ها بین عربستان و یمن، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن به همه کارشناسان، مهندسان، کارگران و کارمندان تأسیسات نفتی عربستان هشدار داد تا به منظور حفظ جان خود از حضور در مکان‌هایی که جزء اهداف این نیروهاست، اعم از مکان‌هایی که قبلا هدف قرار گرفته‌اند یا نه، خودداری کنند.

وی همچنین به شرکت‌های کشتیرانی و افراد شاغل در فرودگاه‌ها و مسافران هشدار داد تا به منظور حفظ جان خود از این مکان‌ها فاصله بگیرند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: نیروهای ما به یاری خداوند متعال ظهر امروز موفق شدند فرودگاه ملک خالد در ریاض را با موشک بالستیک هدف قرار دهند که با موفقیت به هدف اصابت کرد و موجب وارد آمدن خسارت و اختلال در پروازهای فرودگاه شد.

در همین ارتباط «ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی علیه یمن مدعی شد که دو فروند موشک بالستیک را که انصارالله به سمت ریاض شلیک کرده بود، رهگیری و منهدم کرده‌اند.

وی همچنین ادعا کرد که یک فروند موشک بالستیک دیگر که انصارالله به سمت خمیس مشیط شلیک کرده بود، رهگیری و منهدم شد.

صبح امروز خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در ریاض خبر داده بود.