En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

هشدار یمن: از تأسیسات نفتی عربستان دور شوید

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از همه کارشناسان، مهندسان و کارکنان تأسیسات نفتی عربستان خواست به منظور حفظ جان خود از حضور در این تأسیسات خودداری کنند.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۶۱
| |
910 بازدید
یحیی سریع

به گزارش تابناک به نقل از شبکه المسیرة، همزمان با تشدید تنش‌ها بین عربستان و یمن، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن به همه کارشناسان، مهندسان، کارگران و کارمندان تأسیسات نفتی عربستان هشدار داد تا به منظور حفظ جان خود از حضور در مکان‌هایی که جزء اهداف این نیروهاست، اعم از مکان‌هایی که قبلا هدف قرار گرفته‌اند یا نه، خودداری کنند.

وی همچنین به شرکت‌های کشتیرانی و افراد شاغل در فرودگاه‌ها و مسافران هشدار داد تا به منظور حفظ جان خود از این مکان‌ها فاصله بگیرند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: نیروهای ما به یاری خداوند متعال ظهر امروز موفق شدند فرودگاه ملک خالد در ریاض را با موشک بالستیک هدف قرار دهند که با موفقیت به هدف اصابت کرد و موجب وارد آمدن خسارت و اختلال در پروازهای فرودگاه شد.

در همین ارتباط «ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی علیه یمن مدعی شد که دو فروند موشک بالستیک را که انصارالله به سمت ریاض شلیک کرده بود، رهگیری و منهدم کرده‌اند.

وی همچنین ادعا کرد که یک فروند موشک بالستیک دیگر که انصارالله به سمت خمیس مشیط شلیک کرده بود، رهگیری و منهدم شد.

صبح امروز خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در ریاض خبر داده بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن یحیی سریع نیروهای مسلح یمن عربستان تاسیسات نفتی
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آمریکا و اسرائیل جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند
وقوع انفجارهای شدید در ریاض
تهدید جدید انصارالله علیه پروازهای بین‌المللی
واکنش پاکستان به ادعای مشارکت در حمله به یمن
حمله یمن به مواضع مزدوران عربستان در لحج و مأرب
یمن: درسی فراموش نشدنی به سعودی‌ها خواهیم داد
ادعای پیشروی یمن تا نزدیکی باب‌المندب
واکنش قاطع یمن به حملات توپخانه‌ای عربستان
حمله نیرو‌های مسلح یمن به مواضع مزدوران سعودی
حمله موشکی یمن به نجران عربستان
واکنش دولت عربستان به هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۹ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۷۲ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۶ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005re9
tabnak.ir/005re9