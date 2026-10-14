فرمانده حوزه بسیج خواهران مهرستان ترور شد

ترور مسئول بسیج خواهران سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان؛ فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج خواهران شهرستان مهرستان در پی تیراندازی تروریست‌ها به شهادت رسید.

به گزارش تابناک؛ فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج خواهران شهرستان مهرستان در جنوب استان سیستان و بلوچستان در پی تیراندازی تروریست‌های وابسته به آمریکا و رژیم صهیونسیتی درب منزل ترور شد و به شهادت رسید.

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منبع: تسنیم