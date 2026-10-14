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فرمانده حوزه بسیج خواهران مهرستان ترور شد

ترور مسئول بسیج خواهران سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان؛ فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج خواهران شهرستان مهرستان در پی تیراندازی تروریست‌ها به شهادت رسید.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۳۰
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7439 بازدید
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۵
تیراندازی

به گزارش تابناک؛ فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج خواهران شهرستان مهرستان در جنوب استان سیستان و بلوچستان در پی تیراندازی تروریست‌های وابسته به آمریکا و رژیم صهیونسیتی درب منزل ترور شد و به شهادت رسید.

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منبع: تسنیم

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تیراندازی ترور سیستان و بلوچستان بسیج خواهران فرمانده بسیج تروریست ها مهرستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
32
31
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
32
30
پاسخ
مرگ بر اسرائیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
4
8
پاسخ
برای سیستان برنامه دارن خدا رحم کنه باید اماده باشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
2
پاسخ
سيستان و بلوچستان چه خبره هر روز ترور
Rv
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
4
پاسخ
چشم وطن فروشان کور. انتقام سخت در راه است. خون شهدا هرگز پایمال نخواهد شد.
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