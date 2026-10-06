تصاویر مجروحین حمله تروریستی راسک

گروهک تروریستی جیش‌الظلم با حمله مسلحانه به یک خودروی حامل شهروندان در منطقه پل جکیگور شهرستان راسک، در جنوب سیستان و بلوچستان، افراد غیرنظامی را هدف قرار داد. در پی این حمله تروریستی، یکی از شهروندان که در جریان این حادثه هدف گلوله قرار گرفته بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید. تصاویر مجروحیت شهروندان عادی در حمله گروهک تروریستی جیش‌ العدل به یک خودرو با پلاک شخصی در ورودی پل جکیگور راسک را می‌بینید و می‌شنوید.